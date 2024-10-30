宋光夫2次榮獲無任所大使 拓台灣軟食力、促芝麻外交

貿協董事長黃志芳（左2）致贈「龍騰虎躍」琉璃紀念品恭賀宋光夫（右2）榮任台灣無任所大使。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕奇美董事長宋光夫榮獲無任所大使，外貿協會今（30日）邀宋光夫分享二次擔任無任所大使心得，貿協董事長黃志芳透露，兩人都是台南人的緣分之外，軌跡持續交錯在一起，貿協與奇美食品共同把台灣軟食力拓銷到全球。

宋光夫最早在前總統陳水扁時代擔任無任所大使，他回憶，當時推動「一邊一國」概念，他動用人脈、找關係，經常到美國國會走動，當時也曾和前美國眾議院議長裴洛西接觸，傳達台灣也有獨特的國際權利。

請繼續往下閱讀...

黃志芳當時是外交部長，一切看在眼裡，他也大讚，無任所大使是榮譽職，更是台灣在國際上的重要推手，宋光夫在國家外交處境困難時刻，出錢又出力，可能比職業外交官還要認真。

時隔二十多年過去，宋光夫幽默談到，再次擔任無任所大使，雖無薪水，也沒住所，但是可以駕輕就熟，且經過多年後，貿協也帶領台灣產業向外拓銷，他也讚黃志芳率領貿協搭建非常好的平台，可以做到產業外交。

他形容，國際貿易非常有趣，奇美的熱銷商品就做到「芝麻外交」，芝麻包透過好市多通路，一年外銷約50個貨櫃量，但台灣芝麻產量不多，最近得知邦交國巴拉圭也生產芝麻，雖然風味可能與台灣產地略有不同，可透過調配或前往當地提升產量等，促進台灣與巴拉圭在芝麻作物上進一步合作。

宋光夫也透露，奇美食品海外布局，日商、韓商等雖早一步進軍波蘭，但奇美踏入歐洲，就是要做真正台灣味的水餃，波蘭產線預計11月中可正式量產，每天產量達到100萬顆水餃。

被問到奇美食品是否有IPO上市櫃計畫，他指出，曾經奇美光電也曾有規劃，但奇美大家長許文龍並未贊成，因此奇美食品也沒有IPO相關規劃。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法