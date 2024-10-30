歐洲汽車市場危機始於中國 高關稅解困引爭議

全球第二大汽車製造商福斯汽車已開始關閉在德國的三個工廠。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲汽車市場陷入危機，部分起因於中國汽車崛起，現在更因中國廉價汽車搶攻而惡化，歐盟對中國採取高額關稅措施，許多歐洲汽車大廠領導人認為，這將導致汽車價格更加昂貴，阻礙市場擴展。

由於獲利能力惡化，全球第二大汽車製造商福斯汽車已開始關閉在德國的三個工廠。這是福斯汽車自1937年成立以來首次決定關閉德國工廠。福斯已開始對數萬名員工進行重組，並考慮將員工薪資削減10%。

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福斯汽車週三表示，由於核心乘用車部門業績疲軟，以及包括車型改造在內的高成本對該汽車製造商造成打擊，其第三季度營業利潤驟降42%。

福斯汽車財務總監阿諾·安特利茨在一份聲明中表示，銷售下滑凸顯大幅降低成本和提高效率的迫切性，而複雜的治理結構、對電動車的錯誤投資、糟糕的管理決策、來自中國的收入下滑，以及德國嚴重的官僚機構更是業務惡化的原因。

福斯汽車並不是唯一一家考慮裁員的歐洲汽車製造商。飛雅特和標緻的所有者斯特蘭蒂斯面臨著義大利政界人士和工會的壓力，要求其在義大利都靈的飛雅特工廠在銷量下滑的情況下繼續營運。

飛雅特旗下的一些法國汽車工廠已經轉移到薪資較低的歐洲國家，例如摩洛哥和土耳其。對此，包括博世等供應商在內的數百名法國工人，在14日開幕的巴黎車展前舉行抗議。

佔歐盟國內生產毛額（GDP）7%、僱用約1400萬員工的歐洲汽車工業陷入危機。這是因為國內外汽車需求正在減少，轉向電動車產業的成本負擔很高。分析認為，問題因中國而惡化。英國《金融時報》指出，曾經利潤豐厚的國內市場的銷售競爭正在加劇，質優價廉的電動車現在正大量出口到歐洲。

歐盟提高從中國進口的汽車關稅，以阻止中國的汽車攻勢。歐盟執行機構歐盟委員會決定自30日午夜起對中國電動車徵收最高45.3%的關稅。

然而，包括斯特拉提斯公司執行長卡洛斯·塔瓦雷斯、BMW公司執行長奧利佛·齊普策等歐洲汽車業領袖，批評這種保護主義只會加速歐洲汽車工廠的關閉，導致汽車價格更加昂貴。

相反地，歐洲汽車製造商敦促各國政府建設電動車充電基礎設施，並引入或恢復電動車的財政激勵措施。然而，這還不足以阻止歐洲以外的出口下滑，這是因為中國汽車製造商已學會如何以低成本生產高品質的電動車。

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