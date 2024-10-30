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颱風假勞工、公務員領薪「不同命」 勞長：2個月內提報告研究法制化

2024/10/30 14:36

颱風假公務員、勞工「不同命」？勞動部長何佩珊允諾，2個月內提報告研究法制化可行性。（記者李靚慧攝）颱風假公務員、勞工「不同命」？勞動部長何佩珊允諾，2個月內提報告研究法制化可行性。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕強颱康芮颱風來襲，立院衛環委員會今日多位立委質詢，每當颱風公務人員停班，都可薪水照領，但勞工卻僅能要求雇主「宜」不扣發當日工資，許多勞工都是沒有薪水，呼籲勞動部應將颱風假法制化，勞動部長何佩珊也允諾，會在2個月內提出研究報告。

立法院社福及衛環委員會今日邀請勞動部部長就「我國全時職位缺工概況」進行專題報告，並備質詢。

立委吳宗憲今日指出，康芮颱風來襲可能又會有颱風假的問題，勞工颱風假若未出勤，就沒有工資，勞動部的要點僅說「雇主宜不扣發工資」，但「宜」的意思就是可以給也可不給，就是勞工賭運氣，看看會不會遇到好老闆，但公務員颱風天未出勤，卻照樣領月薪，非常不公平。

立委王正旭也詢問勞動部何佩珊部長，依據勞動部「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，勞工若因天災未出勤，雇主依法可以不發當日工資，但公務人員如果颱風當天未出勤，薪俸仍會照給。詢問基於勞工安全和比照公務人員等理由，針對勞工颱風天未出勤的指引，勞動部能否改成當天工資也該照給？

何佩珊坦言，要直接修法讓勞工颱風天未出當天工資照給，現階段有困難，不過，每到颱風來襲，勞動部都會發新聞稿提醒雇主，呼籲雇主最好不要扣勞工颱風天未出勤的工資，也不能視為曠職。

何佩珊強調，颱風假「不是假」，但在立委的要求下，何佩珊允諾，勞動部在2個月內提出研究報告，研究颱風假法制化的可行性。

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