三星恐再失去手機霸主寶座 分析師：被自滿和官僚作風害慘

三星12年來稱霸全球智慧手機銷量王，在去年遭蘋果短暫篡位，三星在今年第1季又重奪寶座。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子正努力保住全球最暢銷智慧型手機製造商的桂冠，加劇了這家南韓科技巨擘不斷面臨的挑戰。分析師點出，由於三星的自滿和官僚科層作風，在往昔稱霸的晶片、智慧手機和顯示器等多數業務中，面臨愈來愈多結構性問題。

根據英國《金融時報》報導，今年第3季，全球前五名智慧型手機製造商中，三星是唯一一家出貨量下降的公司，市占率被美國的長期競爭對手蘋果公司，以及提供時尚新型折疊手機的中國競爭對手奪走。

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研調業者IDC的數據顯示，三星第3季全球智慧型手機市佔率從21%下降至18%，對蘋果的領先優勢縮小至0.6%。分析師估計，三星智慧型手機部門的營業利潤在同一時期下降多達30%。

三星12年來稱霸全球智慧手機銷量王的局面，在去年遭到蘋果短暫篡位，不過三星在今年第1季又重奪寶座。然而，研究組織TechInsights預期，新的生成式AI功能將有助蘋果在明年超越三星。

首爾企業研究組織Leaders Index主管朴具炫（Park Ju-geun）表示，「由於自滿和官僚科層作風，三星在往昔稱霸的晶片、智慧手機到顯示器等多數業務中，面臨愈來愈多結構性問題。」

分析師表示，三星明年1月將推出的Galaxy S25旗艦機的表現將是關鍵，屆時將與號稱具備AI功能的iPhone與其他Android手機競爭。

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