晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中火二期環評 藍黨團籲延續「增氣拆媒」承諾

2024/10/30 14:01

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，擬新建4部燃氣機組，此案今（30）日下午將進入環評大會審查。（資料照）台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，擬新建4部燃氣機組，此案今（30）日下午將進入環評大會審查。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕台電提出台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，擬新建4部燃氣機組，此案今（30）日下午將進入環評大會審查。立法院國民黨團今日召開記者會，要求賴政府必須延續蔡政府「增氣拆媒」的承諾，若新增燃氣機組，就應拆除舊有的燃煤機組，未來發電碳費收入也應八成留地方。

今日記者會國民黨台中市立委幾乎全員到齊，包括廖偉翔、楊瓊瓔、顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋，以及曾任台中市副市長的國民黨不分區立委王育敏，立法院副院長江啟臣雖未出席，也透過臉書表達「增氣必須減煤，健康不容妥協」的訴求，不該讓中部居民用肺發電，犧牲健康。

廖偉翔表示，前經濟部長王美花時代曾經承諾，中火增設一部燃氣機組，就會拆掉一部燃煤機組，但現在的經濟部卻不願意承諾「增一氣，拆一煤」，現在增設燃氣機組後，舊的燃煤機組不拆掉，改為緊急備用，台中人無法忍受。

顏寬恒也說，雞蛋不該都放在同一個籃子裡，中火是台中最大的環境污染源，希望政府做到「增一氣，拆一煤」的承諾。

楊瓊瓔表示，台中不能成為民進黨錯誤能源政策的犧牲品，中火是世界碳排最高的發電廠，燃氣與燃煤並存等於是「火力全開」，難道賴清德口口聲聲說的二次能源轉型，就是要轉出一個世界最大的火力發電廠嗎？這不是欺負台中人這是什麼？台中人不是民進黨執政下的次等公民。

黃健豪也質疑，昨天美國在台協會（AIT）都示警，台灣的綠電是很大危機，政府卻不思考能源轉型，提供乾淨能源，仍大量用骯髒的燃煤發電。經濟部長郭智輝稱台灣電夠用，為何要蓋新廠？為何蓋新燃氣機組後，原發電效率較差的燃煤機組為何不能拆？燃氣換燃煤至少相對乾淨。

羅廷瑋揶揄，台中人不是二等公民或塑膠，對中火的底線是增氣換煤，雖燃氣一樣會製造空污，但中火不燒煤，台中肺癌罹患者就會減少。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財