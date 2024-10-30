中火二期環評 藍黨團籲延續「增氣拆媒」承諾

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，擬新建4部燃氣機組，此案今（30）日下午將進入環評大會審查。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕台電提出台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，擬新建4部燃氣機組，此案今（30）日下午將進入環評大會審查。立法院國民黨團今日召開記者會，要求賴政府必須延續蔡政府「增氣拆媒」的承諾，若新增燃氣機組，就應拆除舊有的燃煤機組，未來發電碳費收入也應八成留地方。

今日記者會國民黨台中市立委幾乎全員到齊，包括廖偉翔、楊瓊瓔、顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋，以及曾任台中市副市長的國民黨不分區立委王育敏，立法院副院長江啟臣雖未出席，也透過臉書表達「增氣必須減煤，健康不容妥協」的訴求，不該讓中部居民用肺發電，犧牲健康。

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廖偉翔表示，前經濟部長王美花時代曾經承諾，中火增設一部燃氣機組，就會拆掉一部燃煤機組，但現在的經濟部卻不願意承諾「增一氣，拆一煤」，現在增設燃氣機組後，舊的燃煤機組不拆掉，改為緊急備用，台中人無法忍受。

顏寬恒也說，雞蛋不該都放在同一個籃子裡，中火是台中最大的環境污染源，希望政府做到「增一氣，拆一煤」的承諾。

楊瓊瓔表示，台中不能成為民進黨錯誤能源政策的犧牲品，中火是世界碳排最高的發電廠，燃氣與燃煤並存等於是「火力全開」，難道賴清德口口聲聲說的二次能源轉型，就是要轉出一個世界最大的火力發電廠嗎？這不是欺負台中人這是什麼？台中人不是民進黨執政下的次等公民。

黃健豪也質疑，昨天美國在台協會（AIT）都示警，台灣的綠電是很大危機，政府卻不思考能源轉型，提供乾淨能源，仍大量用骯髒的燃煤發電。經濟部長郭智輝稱台灣電夠用，為何要蓋新廠？為何蓋新燃氣機組後，原發電效率較差的燃煤機組為何不能拆？燃氣換燃煤至少相對乾淨。

羅廷瑋揶揄，台中人不是二等公民或塑膠，對中火的底線是增氣換煤，雖燃氣一樣會製造空污，但中火不燒煤，台中肺癌罹患者就會減少。

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