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超微財測低於預期股價跌7％ 陸行之卻看到眼睛發亮數據

2024/10/30 13:41

晶片大廠超微（AMD）第4季財測不如預期，拖累公司股價在週二（29日）盤後重挫逾7%。（示意圖，歐新社）晶片大廠超微（AMD）第4季財測不如預期，拖累公司股價在週二（29日）盤後重挫逾7%。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶片大廠超微（AMD）第4季財測不如預期，拖累公司股價在週二（29日）盤後重挫逾7%。然而，知名半導體分析師陸行之卻從超微財測中，看到幾個眼睛發亮的數據，並認為超微第4季的毛利率有上修空間。

陸行之今（30日）稍早在社群平台臉書發文指出，雖然超微第4季營收/獲利指引市場不買單，但他看到幾個眼睛發亮的數據，分享給讀者參考。

陸行之指出，超微第3季數據中心營收達35.5億美元（約新台幣1137.7億元），季增25%（有機會超過老大哥輝達（Nvidia）第3季數據中心營收的季增幅度，意思就是多拿些市占），年增112%，陸行之預期超微將首次超車英特爾。

而超微數據中心晶片營收占比達52%，較第2季多了3個百分比，較去年同期多24個百分比，根據公司第4季指引推算，超微第4季數據中心營收預期將超過50億美元（約新台幣1602.4億元），因為數據中心毛利率及營業利潤率比平均高很多，獲利貢獻度高達144%（有負貢獻的其他項目），意思就是以後深入研究超微數據中心營收及獲利就夠了。

除此之外，陸行之還稱，超微上修2024年數據中心的AI GPU營收從超過45億（約新台幣1442.1億元）到超過50億美元（約新台幣1602.4億元），其估計超微第4季營收佔比高達25%至30%，因為AI GPU毛利率高於數據中心毛利率，數據中心毛利率高於公司平均Non-GAAP（非通用會計準則）毛利率的54%，第4季AI GPU營收增長又明顯高於公司平均的季增10%，年增22%，因此陸行之估計AMD AI GPU毛利率將明顯超過65%，第4季的整體毛利率應該會高於第3季的54%及公司指引的54%，該意思就是雖然超微營收指引保守，但第4季的毛利率有上修空間。

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