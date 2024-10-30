三星Exynos處理器未獲自家人力挺 家電產品將採高通晶片

外傳三星Galaxy S25全線搭載高通旗艦晶片，部分家電產品也將跟進。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，三星的Exynos 系列處理器在三星集團內使用率恐節節敗退。根據韓媒《SEDaily》報導，為了成本效益考量，三星除了在旗艦手機裡不斷擴大使用高通晶片，傳出正在推動家用電器領域也將跟進。

《SEDaily》指出，南韓業內人士指出，最新的高通旗艦晶片-驍龍8 Elite（Snapdragon 8 Elite），其價格較之前型號上漲20%。該款晶片的價格是三星Exynos處理器的2倍。因此，三星決定積極將高通晶片擴展到家電領域，一方面是順應AI智能化家電的趨勢，另一方面是均攤成本。

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高通旗艦晶片-驍龍8 Elite（Snapdragon 8 Elite）是由台積電3奈米製程打造。

市場傳出，因為Exynos系列的性能與良率問題，三星將旗艦機種Galaxy S25 / S25+ / Ultra等均搭載高通Snapdragon 8 Elite處理器。目前三星Exynos系列處理器主要使用於中、低階智慧型手機及平板，以及其他家電類產品上。

在三星家電產品中，受AI功能牽動最大的產品是冰箱。三星新款冰箱搭配AI功能，冰箱的攝影鏡頭可識別食材、並推薦食譜；因此，新款冰箱所採用的先進處理器功效就攸關重要。

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