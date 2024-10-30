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焦點股》中砂：Q3毛利率低於預期 股價重挫

2024/10/30 12:19

中砂受Q3毛利率低於預期衝擊，今股價重挫（記者洪友芳攝）中砂受Q3毛利率低於預期衝擊，今股價重挫（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體鑽石碟暨再生晶圓廠中砂（1560）受匯兌損失、電費上漲與發行員工認股權證等因素影響成本提高，第3季毛利率不如市場預期，衝擊今股價開低走低，盤中一度失守300元，下探至298元，跌幅近8%，截至11點26分，股價暫報306元，下跌17.5元、跌幅逾5%。

中砂昨公佈第3季稅後盈餘2.85億元、季增12.5%，每股稅後盈餘1.96元，毛利率30.1%、季減1.5個百分點，而毛利率低於預期原因，包括業外因台幣升值導致匯兌損失約2900萬元、中階測試晶圓營收增加、電費上漲、發行員工認股權證的成本提前認列等。

晶圓代工龍頭廠佔中砂鑽石碟營收比重超過5成，法人關注第3季先進製程出貨產品別，估計3奈米佔達37.4%（季增11.9%）、5奈米佔14.3%（季減14.7%）、7奈米佔12.9%（季增19.9%）、2奈米開始小量出貨。

中砂預估今年鑽石碟銷售將年成長超過20%，規劃2024年底前單月最大產能增至5萬顆，第4季營收會微增；第4季砂輪事業部將衰退，全年估年成長5%至8%；再生和測試晶圓平均單價較去年下跌約5%，但產能維持滿載，會持續增加高階產品比重，預估晶圓事業銷售第4季持平，但年成長3%至6%。至於第4季整體毛利率與第3季相近。

對於全年的營運展望，中砂估全年營收年增7%至10%，毛利率約30%至32%，營業利益率預估落在15.5%至17.5%。

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