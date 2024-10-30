東訊與商研院攜手 推企業淨零永續與智慧應用

東訊今日上午與財團法人商業發展研究院（Commerce Development Research Institute，簡稱「商研院（CDRI）」）共同舉行「企業淨零永續與智慧應用雙軸轉型實作培力」策略聯盟合作備忘錄簽署儀式。（東訊提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕東元集團旗下東訊今日上午與財團法人商業發展研究院（Commerce Development Research Institute，簡稱「商研院（CDRI）」）共同舉行「企業淨零永續與智慧應用雙軸轉型實作培力」策略聯盟合作備忘錄簽署儀式。東訊表示，雙方將合作展開「商研院產業服務平台（CDRI View）」與「ESG永續淨零減排管理平台」的「淨零即服務（Net Zero as a Service）」商業模式創價，協助廣大的中小企業進行淨零碳排放與數位智能雙軸轉型相乘的加速永續發展進程。

今日典禮由東訊公司董事長劉兆凱與商研院（CDRI）董事長許添財共同簽署。

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東訊表示，雙方合作範圍與項目包括雙方平台服務功能的持續開發與優化、企業碳管理能力的建構與輔導、雙方共同推動減排淨零路徑上的人力與能量實作培力、平台化服務流程設計及顧問諮詢等，以實際行動為企業提供便捷又省錢有效的整合性數位轉型與淨零轉型服務與資源。

許添財表示，此一淨零實作與數位轉型雙服務平台的強強連結，將運用更具前瞻性、智慧化、AI賦能的核心技術與商業模式，協助我國企業早日全面性邁向淨零永續與智慧雙軸轉型。

劉兆凱表示，東訊近年來積極開發ESG相關領域的解決方案，趁勢推出 「永續淨零減排一站式解決方案」，作為企業減碳的起手式。此方案涵蓋四大應用模組，分別為 :企業用電管理、溫室氣體盤查、高耗設備能效管制，及工廠智能維運。每一應用，目的均在減少碳排。其中，企業用電管理（EMS），更提供代管方案，業主首期可減少建置成本，是很好的入門磚。而東訊溫室氣體盤查，此業務進展比企業用電管理代管更猛。因為，不論從法令層面或供應鏈訂單要求，溫盤都已是主流趨勢。

東訊表示，與商研院（CDRI）的合作將提供從訪廠諮詢、建置平台、永續輔導、代管代盤、客製設計、價格親民」的一站式服務。其中，因應政府「2050淨零碳排」目標所推出的AI-DT數位溫室氣體盤查工具，利用先進AI辨識及AI產生技術，從單據掃描，AI辨認，關鍵字AI編輯，全數位化作業，企業可自動產出符合規範的溫室氣體盤查報告書及清冊，同時因應環境部3.0.0及金管會ISO14064-1：2018規範，也節省查證確信者複查時間。AI-DT數位工具若加上溫室氣體盤查管理模組，則除自家企業外，更可包括供應連線通報管理，無論是已實施或是尚未開始的企業，雙方合作推出之ESG永續淨零減排管理平台，均是最佳選擇。

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