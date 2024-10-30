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金融併購2大修改！彭金隆：法規明確化 支持優良整併

2024/10/30 11:07

金管會主委彭金隆今天強調，若金融併購過程，能取得一定控制力的股權，當然對整合公司意見有絕對幫助（資料照）金管會主委彭金隆今天強調，若金融併購過程，能取得一定控制力的股權，當然對整合公司意見有絕對幫助（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆今天（30日）赴立法院財委會備詢。國民黨立委林德福質詢，金管會是否將研議修法，提高「公開收購門檻」及「收購原則應採現金」？彭金隆回應，我們看到金融機構整併，應該要有程序完備，因此，金管會將著手修正行政法規或授權子法（而非立法院三讀修法）。

　民進黨立委郭國文上週曾在財委會質詢彭金隆，日前，中信金申請公開收購新光金遭到金管會駁回不同意，是否「因人堵事」？未來是否修法？當時，彭強調依法行事，並承諾將檢討法規。

　立院財委會今天排定議程為金管會業務會報。林德福持續對國內金融併購相關議題提出質詢。

  他表示，金管會將檢討金控轉投資管理辦法，研擬提高公開收購門檻，從現有的10%股權往上提高，他質疑，金管會這麼做，會不會增加金融機構大型化的困難度。

　林德福問，修法後，會不會讓台灣的金融機構的國際化、多元化及創新化，變成「牛步化」？

　彭金隆回應，首先，從這次的案件（中信金申請公開收購新光金）可以看到、也有立委提出我們現在的金控投資管理辦法，裡面確實有些文字規定不夠明確，比如：是否要調高公開收購的門檻等。

　他直言，假設在金融市場的整併，如果沒有程序完備，所以，根據這次案例（中信案），金管會將針對把法規明確化及符合現在市場需要，但「金管會支持優良整併的目標，是沒有改變的」。

　其次，彭金隆強調，以我國開放金控這二十年來看，就現有法令機制，並不會影響到我金融機構之拓展，舉例來說，我國積極推動金融新南向，也取得相當不錯的成效，我金融機構不斷向海外市場擴大。

　林德福表示，銀行局長日前曾說，從這次中信金公開收購新光金的經驗來看，從過去百分之二十五降到百分之十，可能會造成金融市場的一個紛爭，有必要朝調升方向來檢討；所以，「拉高公開收購門檻，是不是降低金融市場紛爭，維護金融市場秩序的不二法門？」

　彭金隆回應，維護市場秩序是多面向，不過，若金融併購過程，能取得一定控制力的股權，當然去整合公司意見，是有絕對的幫助；所以，「當股權若持股不具有控制力，我們看過很多案例，未來確實會有爭議」。

  他強調，所有制度要根據環境來改變，金融市場也是，而過去「金控法」設立，我也曾經參與，我很清楚，二十年前金控設立的目的是透過擴大金融整合、異業的結合產生經營綜效。

　其中，很明顯在法規架構下，大部分是以合議為基礎的合併與收購，經過這二十年，雖然環境有所改變，但有一些基本精神必需維持。

　林德福說，在這次「新新併」之後，可能會成為未來「非合意併購」的依循模式，基於金融機構併購不排除非合意的情況，對「非合意併購的公司董事之行為義務」，以及其所採「防禦措施之適法性」，金管會是不是也要一併考量納入規範，才能真正發揮經營效率，實質保障公司股東及利害關係人的權利？

　彭金隆回應，剛剛立委提到「兼顧各方利害關係人」及「法規明確規定」，我都非常贊同，至於相關方向，目前沒有需要修法律，將採取修改行政法規或授權子法。

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