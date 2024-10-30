台積電股價止跌回升，市值重返27兆元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股四大指數收盤漲多跌少，台積電ADR上漲1.16%，因市場傳出OpenAI與博通（Broadcom）、台積電（2330）攜手打造首款自家晶片，利多消息激勵台積電今股價止跌回升，以1040元平盤開出，早盤股價最高1055元，上漲15元、漲幅1.44%，截至10點20分，股價暫報1045元，上漲5元，市值回到27兆元之上。

外媒報導，由於興建晶圓廠的成本高、耗費的時間長，原本野心勃勃的OpenAI已暫時擱置晶圓代工網絡，轉向聚焦自家的晶片設計工作。最新消息傳出，OpenAI與博通攜手合作，打造首款專注於推論的AI晶片，預計2026年在台積電產出此款晶片。此外，OpenAI也透過微軟的公用雲端服務平台使用由台積電打造的AMD晶片。

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美大選倒數，候選人之一的川普近期提出對台灣晶片業課稅等觀點，嚴重衝擊台股表現，晶圓代工龍頭台積電股價連日下挫，市場擔憂回測千元關卡風險，不過美系外資跳出來力挺，強調台積電依靠技術領先優勢與亮眼基本面，將衝破政治不確定性，維持目標價1540元。

美國總統候選人川普上週末受訪提到台灣時，再度說台灣搶走美國晶片生意，還強調台灣如果要美國保護，就應該支付保護費，並批評美國晶片法案（CHIPS Act），他若勝選將對台晶片徵收關稅。川普的不利台灣言論，衝擊台積電股價連二個交易日下跌，昨收1040元，外資賣超1955張。

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