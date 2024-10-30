勞部編10億預算旅宿業仍找無人 何佩珊：業者「只想給更低的薪水」

勞部編10億預算旅宿業仍找無人，何佩珊直言，業者「只想給更低的薪水」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕旅宿業者頻頻喊缺工，勞動部因此編列10億元預算，推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，但立委質疑，勞動部目標要助旅宿業者找2萬人，但執行率僅6%、1000餘人，勞動部長何佩珊直言，勞動部的誘因足夠，但旅宿業者就是「不想開那個價錢」、要更便宜請人，還要求開放移工，是主要原因。

立法院社福及衛環委員會今日邀請勞動部部長就「我國全時職位缺工概況」進行專題報告，並備質詢。

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立委王育敏針勞動部編列10億元預算，推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，協助旅宿業者解決缺工問題，目標設定助2萬人就業，但至今僅有1000餘人、達成率6%，批勞動部績效不彰，質疑是否是勞動部提供的誘因不足？立委王正旭也提醒，勞動部應該積極檢討該如何改善方案以提高成效。

何佩珊坦言，業者至今找不到人，是因為他們「希望用更便宜的價格」，但國人的就業期待，則希望「薪資合理」，因此有很大的落差。

何佩珊直言，勞動部提供的誘因足夠，但旅宿觀光業者都希望給更低的薪資，就是「不想開那個價錢請人」，直接要勞動部開放移工，因為「移工更便宜」，但旅宿業的勞動力大宗為中高齡及婦女，人數高達1萬4000人，開放移工將衝擊這批人就業，「這就是目前的困境」。

勞動部為了舒緩旅宿業缺工問題，持續透過全國各地公立就業服務據點提供求才媒合服務，提供僱用獎助，鼓勵雇主僱用中高齡者及高齡者、二度就業婦女等失業勞工，每人每月獎助雇主最高1萬5000元，最長12個月，旅宿業專案期限至今（113）年12月31日。但旅宿業者提供的月薪，旅宿業的房務人員北部須達3萬元、其他地區須達2萬8000元；餐飲業的儲備幹部、內/外場服務人員及廚務人員薪資設定3萬2000元以上。

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