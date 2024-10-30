「這車款」里程逾3萬公里性能就下降！Toyota工程師揭背後關鍵

二手車眉角多，在某些車款上更要特別留心。二手車示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕二手車眉角多，在某些車款上更要特別留心。豐田（Toyota）Supra開發總工程師多田哲哉日前接受日本媒體訪問時，提到保時捷車款的中古車，當里程數超過3萬公里後，車輛性能將逐漸下降。

被問到車子怎樣才算老化的問題時，多田哲哉表示，這問題有點複雜，但簡單來說，現在的車只要有定期保養維修的話，有關車體結構等主要零組件，並沒有「幾年就該換」的問題，當然一些可動零組件，如引擎內部消耗品或避震器等，確實會隨時間過去出現老化，原本的性能逐漸下降。

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但多田哲哉也稱，對於一般人來說，並不會影響到日常的用車需求，一般人能夠察覺到的「損耗」，往往僅限於座椅邊角磨損，或某些地方的顏色脫落等，這些可見的外觀變化。至於行駛系統部分，只要定期更換消耗品，基本上就沒有什麼大問題。

不過對於一些追求細膩駕駛體驗的車款，例如跑車，就不是這樣。多田哲哉表示，根據他個人的經驗，保時捷新車的里程數低於5000公里時，無論是引擎還是懸吊，都不是最佳狀態，仍在磨合期，不過一旦超過5000公里，車輛整體狀況就會變得非常好，這狀況可維持到里程數2萬至3萬公里。

多田哲哉指出，所以真正有錢且喜愛保時捷的人，可能每年行駛2萬到3萬公里，並在保時捷推出新車或改款後，就把車換掉。而想買二手保時捷的客群，則從一開始就打算改懸吊等，抱持著「里程無所謂，較便宜就好」的心態去入手，如此一來供需就相當順暢。

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