晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「這車款」里程逾3萬公里性能就下降！Toyota工程師揭背後關鍵

2024/10/30 12:20

二手車眉角多，在某些車款上更要特別留心。二手車示意圖。（彭博）二手車眉角多，在某些車款上更要特別留心。二手車示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕二手車眉角多，在某些車款上更要特別留心。豐田（Toyota）Supra開發總工程師多田哲哉日前接受日本媒體訪問時，提到保時捷車款的中古車，當里程數超過3萬公里後，車輛性能將逐漸下降。

被問到車子怎樣才算老化的問題時，多田哲哉表示，這問題有點複雜，但簡單來說，現在的車只要有定期保養維修的話，有關車體結構等主要零組件，並沒有「幾年就該換」的問題，當然一些可動零組件，如引擎內部消耗品或避震器等，確實會隨時間過去出現老化，原本的性能逐漸下降。

但多田哲哉也稱，對於一般人來說，並不會影響到日常的用車需求，一般人能夠察覺到的「損耗」，往往僅限於座椅邊角磨損，或某些地方的顏色脫落等，這些可見的外觀變化。至於行駛系統部分，只要定期更換消耗品，基本上就沒有什麼大問題。

不過對於一些追求細膩駕駛體驗的車款，例如跑車，就不是這樣。多田哲哉表示，根據他個人的經驗，保時捷新車的里程數低於5000公里時，無論是引擎還是懸吊，都不是最佳狀態，仍在磨合期，不過一旦超過5000公里，車輛整體狀況就會變得非常好，這狀況可維持到里程數2萬至3萬公里。

多田哲哉指出，所以真正有錢且喜愛保時捷的人，可能每年行駛2萬到3萬公里，並在保時捷推出新車或改款後，就把車換掉。而想買二手保時捷的客群，則從一開始就打算改懸吊等，抱持著「里程無所謂，較便宜就好」的心態去入手，如此一來供需就相當順暢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財