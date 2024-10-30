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歐盟明起對中國電動車加徵關稅 稅率高達45.3％

2024/10/30 11:08

歐盟週二（29日）宣布，將自10月31日起，對來自中國的電動車開徵最高35.3%反補貼稅。（示意圖，法新社）歐盟週二（29日）宣布，將自10月31日起，對來自中國的電動車開徵最高35.3%反補貼稅。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟週二（29日）宣布，將自10月31日起，對來自中國的電動車開徵最高35.3%反補貼稅，合計一般關稅後，稅率最高將達45.3%。

綜合媒體報導，由於未能與中國達成友好解決方案，歐盟週二宣布，自10月31日起，將對中國製造的電動車在現行10%關稅基礎上，加徵最高35.3%的額外關稅，合計一般關稅後最高可達 45.3%，並稱在雙方達成解決之道前，上述課稅政策將持續5年。

對於歐盟對中國電動車加徵關稅的決定，中國商務部也做出回應，批評歐盟對中國電動車反補貼調查有諸多不合理、不合規之處，是以「公平競爭」為名行「不公平競爭」之實的保護主義做法，中方對裁決結果不認同也不接受，已向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。

歐盟正式對中國電動車加徵關稅消息一出，中國電動車廠股價聞訊下跌。截至台北時間29日10點55分，蔚來股價暫報43.7港元，跌幅4.17%、理想汽車股價暫報110港元，跌幅1.26%、比迪亞股價暫報305.36人民幣，下跌0.013%。

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