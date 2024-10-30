房價飆漲所得跟不上 中、南部8年房貸負擔率加重逾10個百分點

觀察8年來房貸負擔率變化，六都中、台中市以南的三都加重幅度較大，均超過10個百分點。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕最新房貸負擔率出爐，全國、六都攀史上最沉重購屋負擔，進一步觀察8年來房貸負擔率變化，全國平均加重8.88個百分點，六都中、台中市以南的三都加重幅度較大，均超過10個百分點，又以台中市加重最多，2016年第2季約38.68%，但到了2024年第2季，直接拉高至54.83%，相當於家庭所得一半都要拿去繳房貸。

根據房產業者彙整近8年全國、六都房貸負擔率走勢，以桃園市加重程度較溫和，8年加重5.49個百分點，再來則是新北市、加重約7.46個百分點，第三名則是台北市、加重約8.3個百分點，反觀中南部三都，台中市加重16.15個百分點、台南市加重14.11個百分點、高雄則加重11.35個百分點，8年房貸負擔率加重幅度均超越北部三都會區，甚至高過全國平均。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，主要還是房價上漲速度太快，導致民眾的房價所得比與房貸負擔率都拉高，不過，上半年的數字一樣很高，但買氣同樣表現熱絡，顯示可能首購有家裡幫忙資助，降低負擔，或者是透過買小一點的房屋，讓總價在可以負擔的範圍內。

台積電設廠助攻中、南部房價

房市專家何世昌指出，自2021年以來，台積電陸續宣布在中南部各縣市設廠或擴廠，激勵各縣市房價飆漲；房價率先反應利多，但生產線尚未完工投產、也還沒實際提升當地薪資所得，導玫房貸負擔率快速升高，同時也凸顯所得遠遠追不上房價漲幅的殘酷現實。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，中南部房貸負擔率大增主要有三個原因。首先是高科技投資帶動新需求進場，而且未來投產後的就職半導體從業人員所得比當地高，因此產品定位、推案設計、價格水準都出現跳空水準。其次，跨區置產、投資需求比例高，在比價心態帶動下，尤其還有高鐵等軌道經濟助攻，快速拉平價格落差。

最後，在地目前就業人口尚未受惠於未來的產業投資實質利益，因此所得增長原地踏步，在所得追不上房價及預期心理的壓力下，中南部負擔率當然大幅增加。政府恐怕應該正視肥了投資客、瘦了在地民眾的相對剝削感，而不是只拿社會住宅政策來塘塞在地剛需。

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