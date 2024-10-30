勞長解讀缺工現況 何佩珊：最缺是第2層技術人員非體力工

立法院社福及衛環委員會今日邀請勞動部部長就「我國全時職位缺工概況」進行專題報告，並備質詢（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部首度發布「全時職位缺工概況」，勞動部長何佩珊今（30）日在立法院表示，面對國內各行業缺工，勞動部希望可建立自己的缺工統計調查，更為精準掌握缺工樣態，透過此份調查，發現企業最欠缺的並非基層體力工，而是「第2層的技術人員」，這是此次最具意義的層面。

立法院社福及衛環委員會今日邀請勞動部部長就「我國全時職位缺工概況」進行專題報告，並備質詢。勞動部長何佩珊表示，包括行政院主計總處及過往的人力需求統計，都是詢問企業「人力需求」，但勞動部認為，必須針對「缺工」狀況更精準掌握，希望可建立自己的缺工統計調查。

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何佩珊解釋，該調查採取電訪，詢問4000家廠商，「過去６個月空缺找不到人的職位」，因此定義更精確，結論更有意義。

調查結果顯示，過去6個月「確實找不到人的職缺數」，共有6.6萬個，以製造業最多就行業別觀察，工業部門約為3.1萬個（占46.2%），服務業部門則約為3萬6000個（占 53.8%）；各大業以製造業 2萬1000個（占31.9%）較多，批發及零售業9000個（占13.6%）次之，營建工程業7000個（占11.0%）再次之；住宿及餐飲業3萬6000個（占9.4%）、醫療保健及社會工作服務業6000個（占9.1%）。

不過，何佩珊強調，此次調查結果最大的意義，在於發現企業最缺的並非「基層體力工」，而是中階技術層次的「中階技術職類」高達4萬個（占59.7%）最多，其中包括技藝機械設備操作及組裝人員2.3萬個（占34.8%）、服務及銷售工作人員1.1萬個（占17.0%）與事務支援人員5千個（占7.9%）；「較高階技術層次」2.2萬個（占32.7%）次之，最低技術層次的基層技術工及勞力工5千個（占7.7%）再次之。

何佩珊表示，要補足中階技術人力，首先要加強本土的中階技術人力訓練，特別是青年的中階人力，要靠產學合作、以賽代訓，與教育部經濟部合作，能夠學、訓、用合一；國外方面，則加強引進僑外生中階人力， 推動中階技術人力留才政策， 配合國發會推動延攬外國專業人才，以紓緩產業人力缺工情形。

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