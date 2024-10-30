胡塞再襲船隻、BDI重返1400點！散裝股嗨，裕民漲逾3%（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕胡塞再襲擊3艘船隻，加上波羅的海乾散貨指數（BDI）上漲逾1%，重返1400點，散裝類股嗨，全面跟著走揚，其中又以裕民（2606）漲勢最大，早盤漲逾3%。

胡塞武裝軍事週一（28日）宣布，在紅海和阿拉伯海襲擊3艘船隻，稱這是對以色列實施海上封鎖的部分行動。

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而BDI指數週二受益於太平洋區貨盤略有增加，使海岬型船運價增加超過600美元，加上巴拿馬型船運價同樣止跌回升，提振終場波羅的海乾散貨BDI指數上漲上漲20點，收1402點，漲幅1.45%；BCI指數上漲73點，收1859點，漲幅4.1%。

受到雙利多加持，散裝類股週二樂嗨，全面跟著走揚，其中又以裕民漲勢最亮眼，早盤一度觸及56.3元，漲逾3%，截至9點44分，報55.8元，漲2.2%，而新興（2605）亦漲1.34%，26.4元，四維航（5608）漲1.42%，報17.8元，台航（2617）漲0.65%，報31.15元，益航（2601）漲0.51%，報7.93元。

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