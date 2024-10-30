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台股收盤》台積電翻車 指數震盪315點收跌106點

2024/10/30 13:55

台積電翻車，指數震盪315點收跌106點（資料照）台積電翻車，指數震盪315點收跌106點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週二僅道瓊收小黑，其餘皆收紅，其中又以費半漲2.31%最犀利，受台積電ADR上漲1.16%，收196.94美元激勵，台股週三在廣達（2382）、緯創（3231）、光寶科（2301）開盤上漲，指數開盤漲58.54點，以22985.13點開出，在電金傳齊彈下，指數開高走高，隨著台積電（2330）股價一度上漲15元，指數漲180點，來到23116點，不過，隨著台積電翻黑收低，加上電子與傳產股走弱，終場指數下跌106.16點，收22820.43點，成交量3278億元。

前10大成交額漲跌互見，台積電跌10元，收1030元，成交額396.05億元，排名第1；鴻準以漲停80.6元作收，成交額210.96億元，排名第2；鴻海漲2元，收211.5元，成交額142.08億元，排名第3；世芯-KY漲140元，收2040元，成交額77.28億元，排名第4；欣興跌2元，收161.5元，成交額71.94億元，排名第5。

聯發科跌10元，收1290元，成交額70.12億元，排名第6；晟銘電漲10元，收162.5元，成交額67.67億元，排名第7；新唐跌2元，收101元，成交額61.82億元，排名第8；聯鈞跌6.5元，收213.5元，成交額57.28億元，排名第9；奇鋐漲12元，收638元，成交額54.2億元，排名第10。

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