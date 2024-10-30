若遇康芮颱風停班 台北金融科技展公告調整展期結果

「FinTech Taipei台北金融科技展」，規劃於11月1、2日在台北世貿中心一館盛大舉辦。（圖擷取自官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由金管會指導、金融總會及台灣金融研訓院共同主辦的「FinTech Taipei台北金融科技展」，規劃於11月1、2日在台北世貿中心一館盛大舉辦，本次會展邀請來自美國、加拿大、英國、法國、瑞士、立陶宛、以色列、澳洲、日本、韓國、香港、馬來西亞等12國、200家以上金融機構與新創團隊及逾百項FinTech創新應用盛大展出。

受到康芮颱風影響，如活動所在地台北市政府宣布會展期間該日停班，主辦單位將停止當天展覽活動，並彈性調整展期，可能狀況展期調整說明如下，相關活動時間及內容調整，以官網最新公告為準：

請繼續往下閱讀...

官方網站：https://www.fintechtaipei.tw/

可能停班狀況 調整展期 說明 11/1（五）停班 11/2（六）、11/3（日） 1.開幕典禮、國際論壇取消辦理。 2.原11/1（五）活動調整至11/3（日） 11/2（六）停班 11/1（五）、11/3（日） 原11/2（六）活動調整至11/3（日） 11/1（五）、11/2（六） 兩日皆停班 11/3（日）、11/4（一） 1.開幕典禮、國際論壇取消辦理。 2.原活動調整至11/3（日）、11/4（一）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法