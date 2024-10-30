川概股TMTG股價狂飆 市值超越馬斯克X平台

隨著外界對美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）再度勝選入主白宮的信心大增，川概股TMTG股價也跟著水漲船高。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選倒數7天，將於11月5日正式登場。隨著外界對美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）再度勝選入主白宮的信心大增，川概股TMTG股價也跟著水漲船高，目前TMTG公司市值已超越科技富豪馬斯克 （Elon Musk） 旗下社交平台X。

綜合媒體報導，TMTG股價的波動通常與川普的勝選機率有著密切相關，較少基於公司的獲利前景。隨著近來市場對川普重返美國總統之位的期望不斷增加，TMTG股價也隨之水漲船高。

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TMTG股價自今年9月底跌到歷史低點11.75美元以來，已反彈近4倍，目前公司市值已超過100億美元（約新台幣3206.7億元），超越馬斯克的X公司（約94億美元，約新台幣3014.3億元）。

報導指出，除了馬斯克旗下社交平台X外，TMTG目前公司市值也超過玩具製造商孩之寶（Hasbro）、美國飯店和賭場娛樂公司凱撒娛樂（Caesars Entertainment）、在線約會服務公司Match Group等知名公司。

TMTG 29日股價收在51.51美元，漲幅8.76%。

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