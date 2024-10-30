黃金又漲了！再度改寫歷史新高價

現貨黃金週二上漲1%，至每盎司 2769.25 美元；12月交割的黃金期貨價格上漲0.9%，收每盎司2781.1美元。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週二 （29 日） 創下歷史新高，因美國總統大選和中東衝突的不確定性，還有投資人對美國聯準會 （Fed） 降息的預期，增強了黃金的吸引力。

現貨黃金週二上漲1%，至每盎司 2769.25 美元，一度觸及每盎司2772.42美元的歷史新高。12月交割的黃金期貨價格上漲0.9%，收每盎司2781.1美元。

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今年以來，黃金價格已飆升超過34%。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師格蘭特（Peter Grant）表示，隨著地緣政治緊張局勢和政治不確定性持續存在，黃金受到避險押注的支撐，日本在經歷上週末大選後，現在也被納入政治不確定性的考慮範圍。

投資人正等待美國將於本週公布的一系列經濟數據，週三將公布有 「小非農」之稱的ADP就業報告、週四則是美國個人消費支出物價指數（PCE），週五為非農就業報告，藉此進一步判斷聯準會的政策立場，以及11月7日會議上做出的利率決定。

目前市場預計，聯準會 11 月降息25個基點的可能性為98%。

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