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財報亮眼！Google股價漲約3％ 市值增1.96兆

2024/10/31 08:27

財報亮眼！Google股價漲約3%，市值增1.96兆（歐新社檔案照）財報亮眼！Google股價漲約3%，市值增1.96兆（歐新社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Google母公司Alphabet週二（29日）公佈第3季財報，營收每增15%，達882.7億美元，在主要業務收入全面超乎預期，尤其是Google雲收入，在AI動力十足下，大增35%，受亮麗財報激勵，週三（30日）股價開高，直接站上180美元，一度飆漲逾7%，市值暴增1551.4億美元，但急漲後，賣單釋出，漲勢收斂，終場上漲近3%。

週二Google股價上漲1.66%，收171.14美元，不過，在Alphabet公佈亮眼的財報，激勵盤後股價勁揚5.89%，報181.22美元，週三開盤，股價開高，以182.545美元開出，大漲11.405美元，或6.66%，在買盤追價，股價觸及183.79美元，漲12.65美元，或7.39%，市值暴增1551.4億美元（約新台幣4.96兆元），衝高遇賣單調節，指數拉回，終場上漲2.92%，收176.14美元，市值增加613.2億美元（約新台幣1.96兆元）。

外媒報導，Alphabet第3季度營業收入約882.7億美元（約新台幣2.82兆元），年增15%，優於分析師預期864.5億美元（約新台幣2.77兆元）；每股EPS為2.12美元，年增37%，優於分析師預期1.84美元；營業利潤則為285.2億美元（約新台幣9126.4億元），年增32%，分析師預期266.7億美元（約新台幣8534.4億元），淨利潤為263億美元（約新台幣8416億元），年增長33.6%，分析師預期228億美元（約新台幣7296億元）；資本支出130.6億美元（約新台幣4179.2億元），分析師預期128.8億美元（約新台幣4121.6億元）。

第3季Alphabet在各主要業務收入全面超預期增長，包括2季度拖後腿的YouTube廣告，人工智慧（AI）技術應用對雲業務的推動更是超出華爾街預期，助Google雲收入更迅猛增長，增速超過30%，凸顯了AI的推動力。

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