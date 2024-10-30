台積電美國廠第2位客戶本是「這家中企」 外媒 : 現由AMD補上

中國比特大陸一度下單台積電亞利桑那州廠產能，本為該廠的第2位客戶。（路透檔案照）





高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據獨立記者高燦鳴（Tim Culpan）最新透露，全球最大比特幣礦機生產商中國比特大陸曾一度下單台積電亞利桑那州廠，本為蘋果之後的第二位客戶，但交易中止後，由AMD補上空位。

據報導，台積電本計劃明年初開始在亞利桑那州為中國晶片設計公司比特大陸生產ASIC。去年夏天管理階層甚至到了北京客戶端，進行預備生產的後期階段。連晶片圖案的光罩都送至亞利桑那州廠，這標誌著預生產階段的關鍵一步，但這項交易後來停止了，且雙方沒有重啟的意思。

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高燦鳴指出，台積電根據美國晶片與科學法案，美國政府補助66億美元（約新台幣2216億元）及優惠貸款，若比特大陸訂單成立；這將意味著，將會有一家中國公司將在美國聯邦政府資助的晶片生產工廠生產高效能專用積體電路（ASIC）。

高燦鳴強調，台積電的最高管理階層最初並不知道這些計畫。他指出，這情況並不罕見，因為最高管理階層不一定參與簽署十多家工廠的數百個客戶和數千種產品。

市場指出，台積電亞利桑那州廠雖然是4奈米製程，比台積電生產的華為昇騰910B晶片的7奈米更先進，但比特大陸早就下單台積電5/4或3奈米製程，估計可能與蘋果、AMD一樣「只是象徵意義」。

雖然比特大陸尚未列入美國出口限制名單，也未受制裁，但3年前涉嫌違法挖角員工以及在台灣成立2家空頭公司，被台灣地檢署調查。從法律角度看比特大陸雖沒犯法，與空殼IC設計公司脫鉤後也沒受美國制裁，與華為、算能科技的關係也未證實，是中國政府體制下的案例之一，不太令人意外。

比特大陸因其比特幣挖礦晶片而聞名，並一度成為台積電最重要的客戶之一，是先進晶片產能的巨大買家。現今比特大陸旗下算能科技已被台積電迅速斷貨，連帶的比特大陸也面臨斷供的危機，傳出L9礦機全數無法生產交付。市場認為，對礦圈恐有深遠影響。

高燦鳴指出，台積電赴美設廠將不得不選擇立場。它選擇了美國，在政治上、經濟上都是明智的選擇。但這意味著，台積電必須明白，即使考慮接待中國客戶，也面臨地雷，將來可不能等到美國商務部來信後才開始行動。

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