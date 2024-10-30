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挑戰輝達？傳OpenAI聯手台積電、博通打造首款推理AI晶片

2024/10/30 11:46

傳OpenAI聯手台積電、博通打造首款推理AI晶片（路透）傳OpenAI聯手台積電、博通打造首款推理AI晶片（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕挑戰輝達霸主地位，OpenAI自研晶片雄心曝光！傳OpenAI正在與博通和台積電合作，打造首款支援人工智慧系統「in-house」晶片。

此外，OpenAI已經研究了一系列讓晶片供應多樣化和降低成本的選項，消息人士表示，OpenAI計劃在使用輝達晶片的同時，啓用超微（AMD）晶片，以滿足其激增的算力需求。

外媒報導，先前，OpenAI曾考慮建立1個晶片代工廠，但鑑於成本和時間的考量，OpenAI已放棄代工計劃，作為替代，公司計劃專注於in-house晶片設計工作。

消息人士透露，為打造首款專注於推理的AI晶片，OpenAI已與博通合作數月，雖然當前對訓練晶片的需求較大，但分析師預測，隨著更多AI應用的部署，對推理晶片的需求可能會超過訓練晶片。

報道稱，OpenAI已組建了1支約20人的晶片團隊，由曾在Google構建張量處理單元（TPU）的頂級工程師領導，其中包括Thomas Norrie和Richard Ho。

消息人士稱，OpenAI已通過博通與台積電確定了製造能力，計劃在2026年製造其第1款定製晶片，但消息人士補充道，時間表可能會發生變化。

目前，輝達的GPU市佔超過8成，但供不應求和較高成本，導致微軟、Meta等主要客戶開始探索替代方案。OpenAI也計劃通過微軟的Azure雲服務使用AMD晶片。

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