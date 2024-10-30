3大巨頭市值爭霸戰鳴槍！誰先奪得4兆美元 華爾街這麼看

3大巨頭市值爭霸戰鳴槍！專家點名蘋果將率先突破4兆美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在AI掀起的浪潮，美股不斷刷新紀錄，蘋果、輝達和微軟3巨頭隨著股價飆高，市值已突破3兆美元大關，然而在美股牛市持續延燒，AI效應持續發酵下，市場關注誰會在此賽道上，市值率先突破4兆美元，專家點名，隨著Apple Intelligence超級週期到來，預期6個月內iPhone銷量將超過2.4億支，蘋果將成為全球首家站上4兆美元的市值王。

蘋果目前仍穩坐全球市值王，以週二（29日）收盤來看，股價收233.67美元，市值3.55兆美元，第2名則是輝達，以3.46兆美元緊跟在後，至於第3名微軟，則以3.21兆美元落後前2名。

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外媒報導，在AI熱潮的驅動下，10月25日，納斯達克盤中再創歷史新高，實現了7週連漲，而輝達也一度奪回市值王寶座。

事實上，本輪牛市有2個明顯的特徵，一是由AI效應，二是美股「集中度」，報導指出，今年美股市場空前集中，僅輝達、蘋果、Meta、微軟和亞馬遜這5家大型科技公司就貢獻了標普500指數約46%的漲幅。

其中，市值超過3兆美元的蘋果、輝達和微軟，更成為全球的焦點，目前圍繞著誰將率先突破4兆美元的討論更是甚囂塵上。

摩根大通發佈最新圖表預測，未來10年，美股將持續在全球股市中佔據絕對的主導地位，而這背後的最主要推動力就是人工智慧，小摩認為，在未來10年，幾乎不太可能出現1家非美國科技公司崛起，並能取代蘋果、輝達、微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta等美國科技巨頭的情形。

而誰將成為這場4兆美元市值爭霸賽的冠軍呢？韋德布什證券（Wedbush）分析師表示，蘋果、輝達和微軟正向4兆美元前進，不過，在此場競賽中，蘋果將是首家達到4兆美元市值的美國公司，隨後是輝達和微軟。

Wedbush證券分析師指出，蘋果基於人工智慧的超級週期將從iPhone 16開始，並將在12月啓動，屆時將推出更多的Apple Intelligence。Wedbush認為，全球20%的人口將通過蘋果設備使用AI，未來3至6個月內，蘋果將迎來1個歷史性的年份，iPhone銷量將超過2.4億支。

市場認為，強於預期的升級週期，和人工智慧功能直接貨幣化的進展，可能會推動蘋果股價達到4兆美元的水平。

對於本輪AI浪潮最大贏家輝達來說，不斷衝高的股價和市值一度在市場上產生了分歧。當前輝達遠期本益比為35倍，機構一般認為輝達的合理交易區間在30~40倍。

美銀分析師們也指出，未來幾年人工智慧市場將呈指數級增長，隨著輝達晶片繼續鞏固其在市場上的領先地位。

另AJ Bell投資總監Russ Mould表示，隨著越來越多的公司在日常工作中採用AI，對輝達晶片的需求依然強勁，只要美國避免大規模經濟衰退，人們就會預計公司將繼續在AI能力上進行大量投資，為輝達帶來強勁的增長動力。

Semiconductor Intelligence預測，2024年全球AI IC市場規模將達到1100億美元，其中輝達以960億美元的收入和87%的市佔佔據主導地位。AMD的收入為45億美元，英特爾為5億美元。蘋果公司根據iPhone 16中的AI處理器估算的收入為30億美元。

至於1990年代以來，一直是世界上市值最大的公司之一微軟，在其整個發展歷程中，微軟一直緊跟技術格局的變化，並很早就押注於生成式人工智慧領導者OpenAI，這有助於鞏固其在人工智慧能領域的地位。

另，大摩日前研究報告指出，微軟在「AI貨幣化」方面的中期前景被低估，預計微軟今年資本支出中的隱含AI收入為58-96億美元，資本回報率將達到13.8%，到明年大幅躍升至35%。

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