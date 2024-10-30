晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

3大巨頭市值爭霸戰鳴槍！誰先奪得4兆美元 華爾街這麼看

2024/10/30 13:33

3大巨頭市值爭霸戰鳴槍！專家點名蘋果將率先突破4兆美元。（路透）3大巨頭市值爭霸戰鳴槍！專家點名蘋果將率先突破4兆美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在AI掀起的浪潮，美股不斷刷新紀錄，蘋果、輝達和微軟3巨頭隨著股價飆高，市值已突破3兆美元大關，然而在美股牛市持續延燒，AI效應持續發酵下，市場關注誰會在此賽道上，市值率先突破4兆美元，專家點名，隨著Apple Intelligence超級週期到來，預期6個月內iPhone銷量將超過2.4億支，蘋果將成為全球首家站上4兆美元的市值王。

蘋果目前仍穩坐全球市值王，以週二（29日）收盤來看，股價收233.67美元，市值3.55兆美元，第2名則是輝達，以3.46兆美元緊跟在後，至於第3名微軟，則以3.21兆美元落後前2名。

外媒報導，在AI熱潮的驅動下，10月25日，納斯達克盤中再創歷史新高，實現了7週連漲，而輝達也一度奪回市值王寶座。

事實上，本輪牛市有2個明顯的特徵，一是由AI效應，二是美股「集中度」，報導指出，今年美股市場空前集中，僅輝達、蘋果、Meta、微軟和亞馬遜這5家大型科技公司就貢獻了標普500指數約46%的漲幅。

其中，市值超過3兆美元的蘋果、輝達和微軟，更成為全球的焦點，目前圍繞著誰將率先突破4兆美元的討論更是甚囂塵上。

摩根大通發佈最新圖表預測，未來10年，美股將持續在全球股市中佔據絕對的主導地位，而這背後的最主要推動力就是人工智慧，小摩認為，在未來10年，幾乎不太可能出現1家非美國科技公司崛起，並能取代蘋果、輝達、微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta等美國科技巨頭的情形。

而誰將成為這場4兆美元市值爭霸賽的冠軍呢？韋德布什證券（Wedbush）分析師表示，蘋果、輝達和微軟正向4兆美元前進，不過，在此場競賽中，蘋果將是首家達到4兆美元市值的美國公司，隨後是輝達和微軟。

Wedbush證券分析師指出，蘋果基於人工智慧的超級週期將從iPhone 16開始，並將在12月啓動，屆時將推出更多的Apple Intelligence。Wedbush認為，全球20%的人口將通過蘋果設備使用AI，未來3至6個月內，蘋果將迎來1個歷史性的年份，iPhone銷量將超過2.4億支。

市場認為，強於預期的升級週期，和人工智慧功能直接貨幣化的進展，可能會推動蘋果股價達到4兆美元的水平。

對於本輪AI浪潮最大贏家輝達來說，不斷衝高的股價和市值一度在市場上產生了分歧。當前輝達遠期本益比為35倍，機構一般認為輝達的合理交易區間在30~40倍。

美銀分析師們也指出，未來幾年人工智慧市場將呈指數級增長，隨著輝達晶片繼續鞏固其在市場上的領先地位。

另AJ Bell投資總監Russ Mould表示，隨著越來越多的公司在日常工作中採用AI，對輝達晶片的需求依然強勁，只要美國避免大規模經濟衰退，人們就會預計公司將繼續在AI能力上進行大量投資，為輝達帶來強勁的增長動力。

Semiconductor Intelligence預測，2024年全球AI IC市場規模將達到1100億美元，其中輝達以960億美元的收入和87%的市佔佔據主導地位。AMD的收入為45億美元，英特爾為5億美元。蘋果公司根據iPhone 16中的AI處理器估算的收入為30億美元。

至於1990年代以來，一直是世界上市值最大的公司之一微軟，在其整個發展歷程中，微軟一直緊跟技術格局的變化，並很早就押注於生成式人工智慧領導者OpenAI，這有助於鞏固其在人工智慧能領域的地位。

另，大摩日前研究報告指出，微軟在「AI貨幣化」方面的中期前景被低估，預計微軟今年資本支出中的隱含AI收入為58-96億美元，資本回報率將達到13.8%，到明年大幅躍升至35%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財