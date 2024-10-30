專家：買房沒做「這件事」 肯定是犯大錯

根據NOAA的數據，自1980年代以來，造成超過10億美元（約323億元新台幣）損失的天災次數，已翻了4倍。圖為颶風米爾頓（Hurricane Milton）今年10月對佛州造成的破壞。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國消費者聯合會（Consumer Federation of America，CFA）的最新研究，每13名美國屋主中，就有1人沒有房屋保險，這比例雖然不高，但已經從2019年的5%上升，有鑑於保險成本不斷成長，導致不少屋主為了省錢不再續保，但專家警告，這一決定的風險並不小，沒有房屋保險肯定是個巨大錯誤，若遇到一次災難，就很可能把個人財務狀況給毀掉。

《CNBC》報導，目前美國30萬美元房屋貸款的平均年度房屋保險成本，在過去一年內增長了23%，達到2230美元（約7.21萬元新台幣），不少人放棄續保，但紐約的認證財務規劃師托賓（Cathleen Tobin）表示，問題不在於「我能不能負擔得起房屋保險」，而是「我能不能承受沒有保險的風險？」

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保險提供商邱吉爾代理公司（The Churchill Agency）的銷售與運營總監希克森（Alaina Hixson）表示認為，沒有房屋保險肯定是個巨大錯誤，雖然房屋保險通常不便宜，但這可以在有需要時，省下數千甚至數十萬美元。

房屋保險可保障屋主遭遇火災、盜竊案和水災等重大損失，一般涵蓋房屋、個人物品、法律責任和臨時生活費用。根據希克森的說法，大多數房主的自付額大約為1000美元或2500美元（約3.23萬至8.08萬元新台幣），其餘修繕費用由保險公司支付。

雖然大部分房主在有房貸時，會需要購買保險，但對於那些已經還清房貸，或用現金購買房屋的房主來說，可能選擇不再續保。然而，沒有保險的房主在災難發生時可能面臨巨額維修費用。

沒有為房屋投保的風險也在上升：根據美國國家海洋暨大氣總署 （NOAA）的數據，自1980年代以來，造成超過10億美元（約323億元新台幣）損失的天災次數已翻了4倍。

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