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開車自駕遊最緊張的10個國家！「亞洲這國」第一名

2024/10/30 10:12

許多人會在出國旅遊時自駕，讓自己有更多的時間去探索新的地點，其中印度被認為是最令人緊張的開車國家。（彭博）許多人會在出國旅遊時自駕，讓自己有更多的時間去探索新的地點，其中印度被認為是最令人緊張的開車國家。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人會在出國旅遊時自駕，讓自己有更多的時間去探索新的地點，但在不熟悉的地方開車，難免都會感到緊張，英國汽車網站「Scrap Car Comparison」日前針對2000多名來自各國的駕駛進行調查，詢問他們在哪個國家開車最感到緊張？印度以高分奪下冠軍，最主要的因素是印度的交通狀況難以預測，路上不只有汽車、摩托車，甚至還有人力車和牲畜。

Scrap Car Comparison透過研究網站Prolific，調查了來自10個不同國家的2000名駕駛，這些駕駛分別來自英國、美國、加拿大、澳洲、德國、紐西蘭、南非、法國、義大利和西班牙等，而1分表示最不緊張，而10分則是最緊張，值得注意的是，該調查並非基於道路安全或死亡人數等統計資料，而是基於「非當地人」在該國開車的看法。

結果顯示，印度以7.15分的高分奪下冠軍，是海外駕駛最怕開車的國家，主因是印度路上龍蛇混雜，很多危險都需要注意，而日前公布的2023年TomTom交通指數，顯示印度的2個城市班加羅爾（Bengaluru）、浦納（Pune），分別是亞洲城市交通最糟糕的前2名，而在印度，喇叭經常被用作一種溝通方式，而不僅僅是像其他國家那樣用於緊急情況，這可能會讓不習慣吵雜的駕駛，所感到的壓力更大。

雖然排名前10的國家有亞洲、非洲和南美洲的國家，但受訪者並沒有來自亞洲或南美洲的國家。

而對於自駕者來說，在國外開車最令人緊張的因素，是逆向行駛，比例高達56.2%，雖然世界上大多數國家都是靠右側行駛，但全球約30%的國家是靠左側行駛，因此很可能會不小心逆向。第2大緊張因素是其他駕駛者的危險駕駛行為，比例為55.9%，再來是違反當地道路法規的52.7%。

遊客開車自駕最緊張的10個國家：

名次 國家 分數（滿分為10）
1 印度 7.15
2 委內瑞拉 6.97
3 辛巴威 6.90
4 摩洛哥 6.87
5 泰國 6.86
6 中國 6.84
7 突尼西亞 6.79
8 巴西 6.71
9 哥倫比亞 6.71
10 馬來西亞 6.70

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