美科技巨頭引領大盤走高 美股多收紅 那指再創新高

在大型科技股引領大盤走高下，美股4大指數週二 （29 日） 多收紅，其中那斯達克指數再創收盤新高。台積電ADR漲1.16％、收196.94美元；輝達漲0.52％、收141.25美元。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕華爾街投資人正在權衡亞馬遜（Amazon）等重量級科技公司陸續公布的財報，在大型科技股引領大盤走高下，美股4大指數週二 （29 日） 多收紅，其中那斯達克指數再創收盤新高。台積電ADR漲1.16％、收196.94美元；輝達漲0.52％、收141.25美元。

綜合媒體報導，科技股「七巨頭」中的五家本週陸續公布財報，Alphabet打頭陣於週二盤後公布第三季的營收和獲利均超出預期，同時其雲端業務持續擴張，該股盤後股價升超4%。

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在聯準會於11月7日做出下一次利率決定之前，投資人一直在密切關注勞動市場進一步降溫的跡象。週二數據顯示，勞動市場需求降溫，但消費者信心上升。

美國總統大選進入倒數計時，共和黨候選人川普聲勢上揚，川普媒體暨科技集團 （DJT-US） 週二飆高超8%，區塊鏈股續揚，比特幣徘徊7萬2000美元以下。

投資人在美國總統大選不確定性和華爾街對降息的預期下做多貴金屬，金價觸及新高，白銀強漲。

外媒消息也傳出，OpenAI 正與博通 （AVGO-US）、台積電（2330-US）（TSM-US） 合作打造首款內部晶片，目的是支撐其人工智慧 （AI） 系統，與此同時還會採用超微 （AMD-US） 和輝達 （NVDA-US） 的晶片，以滿足其不斷成長的基礎設施需求。不過目前OpenAI、超微、台積電均拒絕置評，而博通並未立即回應置評請求。

道瓊工業指數下跌154.52點或0.36%，收在42233.05點。

標普500指數微漲9.40點或0.16%，收報5832.92點。

那斯達克指數上揚145.56點或0.78%，收18712.75點。

費城半導體指數挺升120.51點或2.31%，收5332.18點。

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