華府智庫CSIS：Temu是偽裝成電商的中國間諜軟體

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）日前發布告告警告，中國跨境店商平台拚多多旗下的Temu存在重大風險，可能是偽裝成電商網站的中國間諜軟體與網路戰工具。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）日前發布報告警告，中國跨境電商平台拼多多旗下的Temu存在重大風險，其威脅可能與TikTok（抖音國際版）不相上下，並稱Temu可能是偽裝成電商網站的中國間諜軟體與網路戰工具。

報告說，Temu標榜消費者可「像億萬富翁一樣購物」，提供了「快時尚」的誘惑，卻掩蓋了重大的安全風險，它實際上是一個偽裝成電商網站、用以收集訊息的中國間諜軟體。

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CSIS表示，Temu在編碼時就是為了設計成「數位版寄生蟲」，使用戶的手機和裝置成為它的宿主，吸食用戶的數據為生；在安裝時，Temu會要求超過需要的存取權限，這意味著它能監控用戶的所有活動，還能變更設定，幾乎不可能移除。

報告警告，Temu與中國參與數據監管和宣傳的部門存在聯繫，這可能讓Temu成為極為強大的祕密監視工具，並有可能成為分散式阻斷服務（DDoS）攻擊的節點。

CSIS指出，更令人擔憂的是，Temu透過其母公司拼多多，與一家直接與中共黨中央有聯繫的公司有業務往來。

「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）的研究顯示，Temu透過拼多多與「人民數據管理公司」（People’s Data）有業務往來，但「人民數據管理公司」直接參與了中共控制媒體和數據的工作。

報告說，目前雖不清楚Temu或拼多多與「人民數據管理公司」分享了哪些訊息，但可肯定的是，這個電商平台與中共黨中央的宣傳工作之間存在著聯繫。

市場情報公司Grizzly Research表示，Temu是最危險的流行應用程式，具備最具攻擊性的惡意軟體／間諜軟體的所有特徵。

CSIS呼籲，美國聯邦政府和國會必須對Temu採取行動，以保護美國人的數據，建議美國聯邦貿易委員會（FTC）應調查Temu的欺騙行為，包括虛假廣告、詐騙和侵犯隱私。

該智庫還建議，下屆政府應繼續執行拜登總統今年2月發布的行政命令，該命令擴大了保護美國人敏感個人數據的措施，防止美國人數據流向中國等外國對手。

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