中國擬額外舉債超過10兆人民幣 川普若當選還會加碼

中國正考慮下週批准未來幾年內額外發行超過10兆人民幣的債務。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，中國正考慮下週批准在未來幾年內額外發行超過10兆人民幣（台幣45兆元）的債務，以重振脆弱的經濟，如果川普贏得美國大選，這一財政計畫預計將進一步加強。

中國最高立法機構全國人民代表大會常務委員會（NPC），正尋求在即將舉行的會議的最後一天批准新的財政方案，其中包括6兆元人民幣部分資金將通過特別主權債券籌集。

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消息人士稱，價值6兆元人民幣的債務將在包括2024年在內的3年內籌集，並補充說，所得資金將主要用於幫助地方政府應對帳外債務風險。

消息人士提及，預計中國全國人大常委會也將全數或部分批准在未來5年內，發行價值達4兆人民幣的專項債券，用於購買閒置土地和房產，此為最新財政刺激方案的一部分。

中國計劃透過發行特別國債和地方政府債券，籌集資金總額相當於這個世界第二大經濟體產出的8%以上，中國經濟體受到曠日持久的房地產業危機，和不斷膨脹的地方政府債務的嚴重打擊。

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