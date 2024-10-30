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3大衝擊！中國億萬富翁人數減少三分之一

2024/10/30 07:01

字節跳動創辦人張一鳴登上中國富豪排行第一名。（彭博）字節跳動創辦人張一鳴登上中國富豪排行第一名。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報報導，根據胡潤研究機構編制的一份富豪榜，過去3年，中國億萬富翁的數量減少三分之一以上，原因是政府的鎮壓、部分經濟疲軟，以及股市低迷造成的影響。

胡潤百富表示，自2021年富豪達到高峰1185人以來，以美元計算的億萬富豪人數已減少至753人，降幅達36%。光是過去一年，中國的美元億萬富翁數量就下降了16%。

胡潤表示，榜單經歷快速的變動，房地產開發商等老企業家排行，讓位給字節跳動創辦人張一鳴等新成員。胡潤表示，41歲張一鳴擁有熱門短視頻平台TikTok及其中國同類平台抖音，首次成為中國首富，財富達490億美元（台幣1.57兆元）。

70歲的「瓶裝水大王」鍾睒睒在過去3年中一直位居榜首，但他的主營業務農夫山泉因在社交媒體上被指責「親日」而股價下跌40%，個人身價也降至富豪排名第二，財富達479億美元（台幣1.54兆元）。

中國的電子商務億萬富翁受到制裁的嚴重打擊，但事實證明他們更具彈性。騰訊創始人53歲的馬化騰位列第三名，財富444億美元（台幣1.42兆元）。

胡潤百富主席胡潤表示，由於中國經濟和股市經歷了困難的一年，該榜單連續第3年出現前所未有的縮減。榜單的財富預測是在8月底做出，並未考慮到中國宣布貨幣刺激方案後，帶來的9月股市大幅上漲。

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