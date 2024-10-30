「川普風險」無損台積電 花旗喊買進目標價1540元

花旗銀行維持對台積電的買進評級。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕財經網站《investing.com》指出，儘管美國前總統川普對台灣半導體的關稅威脅，已成為台積電股價的潛在風險，不過花旗銀行分析師認為，台積電的基本面十分穩健，且美國廠的興建進度順利，因此維持台積電的買進評級，目標價為1540元台幣。

《investing.com》標題為「台積電股票：評估川普風險」的文章指出，川普在其總統選戰中強調降低外國半導體製造商，包括台積電的依賴，這對台積電構成挑戰。

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該文說，台積電的股價尤其容易受到川普近期將提高外國半導體關稅之論的影響。川普強調美國必須強化半導體的在地生產，降低對外國製造商的依賴。如果川普勝選，台積電恐面臨美國新政府較高的關稅，進而影響其成本結構與供應鏈。

然而，儘管台積電60%的營收來自美國客戶，但其生產的許多晶片是用於在美國境外組裝的電子產品上，比如包括iPhone與AI資料中心等許多產品是在美國之外的地區組裝。

以陳佳儀（Laura Chen）為首的花旗分析師報告指出，「在多數情況下，台積電不會直接運送晶片至美國市場；如果依據進口成本的半導體內容課徵關稅，那麼將需要度成千上萬含有各種晶片的器材進行複雜的審核，我們預期整個技術供應鏈的成本將增加」。

儘管有川普、地緣政治等風險，花旗強調台積電的基本面仍然穩健。台積電亞利桑那的建廠計畫得到美國晶片與科學法66億美元補貼，目前步入正軌，預計2025年開始量產。

花旗報告說，「第2座和第3座晶圓廠正在進行中。儘管海外成本不斷上升，但由於其良率已顯著提高至與台灣晶圓廠相似水準，我們認為利潤率攤薄是可控的」。

此外，對AI資料中心和邊緣人工智慧設備的需求仍然強勁，為台積電明年的獲利穩健成長做出貢獻。報告預計該細分市場將年增30%。

他們補充說，「儘管對地緣政治緊張及美國選後對中國進一步管制的疑慮升溫，但考量到台積電扎實的執行力，我們認為台積電的不確定性應可獲得良好管理」。

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