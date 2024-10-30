印度製藥廠以「洗產地」偷渡輝達、超微晶片赴俄

印度公司向俄羅斯運送1111台戴爾PowerEdge XE9680伺服器，價值數億美元。這些伺服器配備超微的Instinct MI300X或輝達的H100處理器，用於AI和HPC處理器。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國及其盟國因烏克蘭戰爭對俄羅斯實施制裁下，俄國不得不想辦法獲得先進的晶片和設備。根據彭博報導， 印度一家製藥公司以「洗產地」的方式，涉嫌向俄羅斯出口戴爾伺服器，該伺服器配備輝達和超微的晶片，以規避美國政府的制裁。

2024年4月至8月期間，Shreya Life Sciences向俄羅斯運送了1111台戴爾PowerEdge XE9680伺服器，價值數億美元。這些伺服器基於英特爾第四代至強可擴充CPU，並配備超微（AMD）的Instinct MI300X或輝達的H100處理器，用於AI和HPC處理器。

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這些貨物是根據印度貿易法規合法進行，並發送給兩家俄羅斯公司：Main Chain Ltd. 和IS LLC。貿易數據顯示，這些出口於2022年9月開始，制裁措施切斷進入西方市場的機會。

這些伺服器可追溯到馬來西亞，最初由戴爾在印度的子公司採購，然後出口到俄羅斯。超過800台PowerEdge XE9680伺服器的運輸文件顯示馬來西亞為原產國。

2024年3月至8月期間，印度從馬來西亞進口1407台戴爾伺服器。儘管多次試圖徵求馬來西亞官員對出口的評論，但馬來西亞投資、貿易和工業部和總理辦公室均未對媒體報導做出回應。

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