邦睿生技專攻男性不孕症檢測 預計年底前創新板上市

邦睿生技預計年底前創新板上市，承銷價暫定108元。圖為邦睿董事長暨總經理徐振騰。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕專攻男性不孕症檢測方案的邦睿生技（6955），預計將在12月在證交所創新板掛牌上市，目前暫定承銷價108元。

8年前在台中大里透天厝三樓起家，第一年公司僅有16個人，邦睿董事長暨總經理徐振騰回憶起往事，一路走來總算苦盡甘來，目前公司已有91人，靠著三大產品線陸續在國內外獲獎，並成功在國際上男性生殖領域打響知名度。

請繼續往下閱讀...

徐振騰說，一創業時就獲得華人最大生技創投—維梧資本（VivoCapital）注資，加上團隊有豐富經驗，短短的2年就成功開發出創業產品-男性精子品質檢測分析儀在世界各國進行銷售，不過馬上遇到疫情，2022年總算度過燒錢的研發階段開始獲利，今年上半年EPS達1.56元已超越去年全年的1.51元。

徐振騰強調自家產品的獨一無二，全球沒有同樣擁有三大產品的對手，其中邦睿全自動的AI精子品質分析檢測儀採用世界獨創並取得專利的微型化高畫質自動對焦顯微鏡頭、整合機構電子軟硬體平台及AI人工智慧演算法等，並搭配世上第一款光學級「精子檢測試片」，能簡單快速準確又標準化的產出精子品質檢測報告；進階的「精子DNA碎片檢測試劑套組」可正確判讀男性生育指標；「精子優選器」明顯增加優質精子的回收率提升了人工輔助生育（ART）人工受孕的成功率。

目前邦睿以外銷為主，外銷比重超過95%，不過徐振騰說，由於政府這幾年已開始補助不孕症，可感受到國內需求明顯提升，邦睿內銷業績今年有望倍數增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法