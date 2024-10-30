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三姊妹舊硬幣「放金庫40年」 賣掉爽賺千萬元

2024/10/30 07:17

美國3名姊妹繼承這枚價值約50萬美元的古老硬幣。（資料照，美聯社）美國3名姊妹繼承這枚價值約50萬美元的古老硬幣。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國經營農場的三姊妹，在她們的家人去世後繼承了一枚古老的硬幣，沒想到價值不凡！根據外媒報導，這枚硬幣會如此稀有的原因是有缺陷，且全世界僅有2枚，比起當初買入的金額，今年賣出價已經漲了近28倍之多。

根據英國媒體《獨立報》報導，美國俄亥俄州的3個姊妹，她們的家人在1978年以1萬8200美元（約新台幣58萬元）購入這枚幣值1角的古老硬幣，在家人去世後，她們繼承硬幣，並將它存在銀行金庫中40多年。

據了解，這枚硬幣在1975年由舊金山美國的鑄幣廠製造，上面的圖案則是羅斯福總統，一枚神秘的硬幣會如此受歡迎，原因是因為硬幣上少了「S」的標記，全世界僅有2枚硬幣有這個缺陷，因此十分稀有，受到收藏家的喜愛。

根據加州爾灣市拍賣行的總裁指出，這枚硬幣在拍賣會上以50萬6250美元（約新台幣1621萬元）售出。另外一枚硬幣在2019年以45萬6千美元（約新台幣1460萬元）售出。

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