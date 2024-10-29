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大眾控強化馬國AI佈局 規劃新設光通訊、伺服器產線

2024/10/29 19:36

大眾控鎖定AI領域強化佈局。（記者方韋傑攝）大眾控鎖定AI領域強化佈局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕大眾控（3701）鎖定AI領域佈局，旗下光通訊事業將在馬來西亞建設新廠，預計明年第3季啟動產線。此外，由於中國AI伺服器需求仍然強勁，第4季H20機種出貨依舊供不應求，大眾控正在考慮攜手台系品牌廠，後續可能逐步將L10（機櫃組裝與測試）產線搬入大馬新山一帶；至於AI PC帶來的效益還需要時間發酵。

大眾控董事長簡民智觀察AI產業的發展趨勢，「我們看到是真的太誇張了，從去年到今年、明年、後年，相關產品的成長幅度是呈現3級跳」，馬來西亞新設光通訊廠是集團重要的AI佈局，將生產400G、800G、1.6T的光模組，由於相當程度的成本源自材料，公司將積極優化毛利結構，第4季就能看見初步成果。

談到AI伺服器代工事業，簡民智說，大眾控與國內知名品牌業者聯手鎖定中系雲端服務供應商（CSP）需求，已經開始出貨H20 AI 伺服器，但是供應量仍然不夠大，明年也許有機會提升產能，除了既有的中國產線之外，不排除再馬來西亞新增產能，同時在美中貿易戰、科技戰的角力之下服務新的客戶。

關於AI PC，簡民智認為，現況是「有題材，但沒有實際銷量」，在終端市場預期發生汰舊換新的情況下，「其實今年才是庫存去化的一年」，而且消費者還不了解AI PC可以如何使用，雖然明年市場購入的新機都會是AI PC，但不知道新品究竟能否帶動新的需求，需要時間觀察。整體來看，大眾控短期將重視調整營運體質，而非單方面追求營收成長。

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