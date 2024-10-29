旺宏：明年即使沒有春燕 營運仍會比今年好

旺宏董事長吳敏求指出，第三季營運比預期差一些，第四季也不會好，目前看明年，需求仍疲軟，整體市況不會大幅成長。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏 （2337） 第三季每股稅後虧損0.16元，連續虧損五季，今年前三季每股稅後虧損0.9元。董事長吳敏求指出，第三季營運比預期差一些，第四季也不會好，目前看明年，需求仍疲軟，整體市況不會大幅成長，旺宏將積極處理存貨，第三季存貨約133.5億元，他預期明年即使沒有春燕，旺宏營運仍會比今年好。

旺宏今天下午召開線上法人說明會並公布第三季財報，單季營收77.55億元，季增20%、年增6%；受提列存貨損失影響，毛利率28.9%，季減1.1個百分點，稅後淨損2.96億元，每股虧損0.16元。

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受唯讀記憶體（ROM）業務下滑影響，旺宏今年前三季營收199.71億元、年減8%，毛利率26.6%，年增0.7個百分點，稅後淨損16.61億元，每股稅後虧損0.9元。

旺宏財務長葉沛甫表示，今年三季資本支出累計達45億元，預估全年資本支出將約52億元；全年折舊金額約48億元。明年資本支出應不會比今年多，折舊金額將超過50億元。

吳敏求指出，第三季營運比預期差一些，第四季也不會好，目前看明年，需求仍疲軟，整體市況不會大幅成長，旺宏將用不同方法積極處理存貨，第三季存貨約133.5億元，並努力將新產品做出來，導入客戶產品設計中，他預期明年日本大客戶將推出新產品，即使沒有春燕，旺宏營運仍會比今年好。

為了償還銀行借款，旺宏公告計劃辦理30億元可轉換公司債。

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