力成前3季每股賺7.05元 蔡篤恭：股利將維持去年7元水準

力成董事長蔡篤恭指出，今年公司本業比去年好很多，若無意外，配發股利將維持去年每股配發7元的水準。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體封測廠力成（6239）今年第三季稅後盈餘17億元，季減7%、年增8.07%，每股稅後盈餘2.28元，前三季累計稅後盈餘52.65億元、年成長30.2%，每股稅後盈餘7.05元；力成董事長蔡篤恭指出，今年公司本業比去年好很多，若無意外，配發股利將維持去年水準（每股配發7元）。

力成下午舉行法說會並公布第三季財報，因與美光（Micron）合約到期，無西安廠營收計入，單季合併營收183.02億元，季減6.6%、年減0.8%，但若計入西安廠營收則仍成長；毛利率21.4%，季增2.4個百分點、年增3.6個百分點，營業利益率15.1%，毛利率與營業利益率為近9季以來高點。

請繼續往下閱讀...

力成第三季受業外匯損約6300萬元影響，第三季稅後盈餘17億元，季減7%、但年增8.1%，每股稅後盈餘2.28元。值得注意的是，力成產品應用別，AI相關業績占比8%，較第2季的6%提高些。

力成今年前三季累計營收為562.18億元，年增9.36%，毛利率19.3%、年增2.4個百分點，營業利益率13.1%、年增2.3個百分點，稅後盈餘52.65億元，年成長30.2%，每股稅後盈餘7.05元，較去年同期5.41元為佳。

展望第四季，力成執行長謝永達指出，消費性與車用產品復甦有待觀察，AI、資料中心等應用產品，需求仍有望向上，今年下半年少了美光西安廠營收挹注，2024年全年營收仍可望有個位數成長，明年樂觀看待，尤其是高頻寬記憶體將會有受惠外溢效應，力成今年已花百億元資本支出備妥技術與布局產能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法