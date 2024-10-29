晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

力成前3季每股賺7.05元 蔡篤恭：股利將維持去年7元水準

2024/10/29 18:57

力成董事長蔡篤恭指出，今年公司本業比去年好很多，若無意外，配發股利將維持去年每股配發7元的水準。（資料照）力成董事長蔡篤恭指出，今年公司本業比去年好很多，若無意外，配發股利將維持去年每股配發7元的水準。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體封測廠力成（6239）今年第三季稅後盈餘17億元，季減7%、年增8.07%，每股稅後盈餘2.28元，前三季累計稅後盈餘52.65億元、年成長30.2%，每股稅後盈餘7.05元；力成董事長蔡篤恭指出，今年公司本業比去年好很多，若無意外，配發股利將維持去年水準（每股配發7元）。

力成下午舉行法說會並公布第三季財報，因與美光（Micron）合約到期，無西安廠營收計入，單季合併營收183.02億元，季減6.6%、年減0.8%，但若計入西安廠營收則仍成長；毛利率21.4%，季增2.4個百分點、年增3.6個百分點，營業利益率15.1%，毛利率與營業利益率為近9季以來高點。

力成第三季受業外匯損約6300萬元影響，第三季稅後盈餘17億元，季減7%、但年增8.1%，每股稅後盈餘2.28元。值得注意的是，力成產品應用別，AI相關業績占比8%，較第2季的6%提高些。

力成今年前三季累計營收為562.18億元，年增9.36%，毛利率19.3%、年增2.4個百分點，營業利益率13.1%、年增2.3個百分點，稅後盈餘52.65億元，年成長30.2%，每股稅後盈餘7.05元，較去年同期5.41元為佳。

展望第四季，力成執行長謝永達指出，消費性與車用產品復甦有待觀察，AI、資料中心等應用產品，需求仍有望向上，今年下半年少了美光西安廠營收挹注，2024年全年營收仍可望有個位數成長，明年樂觀看待，尤其是高頻寬記憶體將會有受惠外溢效應，力成今年已花百億元資本支出備妥技術與布局產能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財