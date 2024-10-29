康芮颱風逼近 勞動部對雇主提出2項提醒

康芮颱風逼近，勞動部提醒，勞工是否出勤，應以「安全」為首要考量。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中度颱風康芮持續增強，氣象署預計明日清晨至上午發布陸上颱風警報。勞動部今日再次對雇主提出2大呼籲，第1、勞工颱風天是否出勤，雇主應以「安全」為首要考量；其次，因時序進入月底，發薪日將近的事業單位，務必提早作業以免因颱風耽誤發薪。

勞動部提醒，康芮颱風逼近，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工的安全作為首要考量。勞動部已發布「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，明定天然災害發生時，勞工的出勤管理、工資給付及有關權利義務等事項，事業單位可依產業特性，與勞工事先妥為約定相關事宜。

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勞動部表示，颱風等天然災害發生時，如「工作地」、「居住地」或「上班必經途中」任一轄區首長，已通報各機關停止上班，勞工因天災而未出勤，並非勞工的責任，雇主「宜」不扣發當日工資，也不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分，但雇主可以不給薪。

事業單位如因營運性質仍需要勞工從事工作，除應照給當日的工資外，也「宜」再加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼，或其他必要的協助。勞工在上、下班途中若不幸發生職業災害，在治療、休養期間，雇主應給予勞工公傷病假，並依《勞動基準法》第59條規定標準給予其職業災害補償。

勞動部提醒，因月底將近，可能適逢許多公司的發薪日，建議雇主提早薪資作業，預為因應。

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