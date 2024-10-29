德微切入AI機器人、無人機 力拚3年營收翻倍

德微董事長張恩傑（左起），執行副總朱鴻鈞。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕分離式元件供應商德微（3675）制定旗下AI藍圖，看好機器人、無人機與邊緣裝置發展之下，必然提高產品安全規格，因此鎖定高速成長的保護元件市場，目標未來3年業績翻倍成長。法人預估，德微受惠於既有工控、車用穩定挹注，加上閘流體逐步發酵，除了第4季每股盈餘季增19%，明年營收可望超過30億元，全年每股盈餘12元至15元。

德微董事長張恩傑觀察產業趨勢，電動車近年因性價比問題導致成長速度放緩，2023年至2030年均複合成長率已下修至6%，較先前大幅下降約10個百分點，主要依靠先進輔助駕駛系統（ADAS）支撐市場動能；工控產業則維持每年5%的穩定成長，消費性產品下游需求也仍舊疲弱。

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張恩傑認為，今年AI以外的半導體市況都沒有太好，這樣的現況將持續到明年首季。以德微營運來看，在明年第3季PC產業的旺季備貨力道支持之下，5、6月的功率半導體出貨表現就能迎來大幅成長，同時，德微積極尋找車用、工控以外高速成長的產業領域，「我們未來主要市場在AI」。

張恩傑提到，旗下車用、工控雖然有別於同業的衰退表現，每年業績都還是增加個位數百分比，但是「沒人想看到（成長）這麼慢」，因此已經聚焦每年高雙位數百分比的AI應用領域，包括智慧穿戴（眼鏡、耳機）、無人機、協作機器人等，相關產品對電流控制的精確度，以及人體配戴的安全性要求都越來越高，成為德微有利可圖的市場。

以靜電保護元件（ESD）、瞬態電壓抑制器（TVS）而言，「我相信德微是目前兩岸三地可以提供良好產品的公司」，張恩傑說，「我看的是未來5年的發展，目標成為AI時代最大的保護元件供應商，德微的對手是國際大廠，未來的趨勢在掌握在我們手上」。此外，德微正在發展的新型閘流體，還能夠進一步在特定場域替代既有的絕緣閘雙極電晶體（IGBT），提升市場滲透率。

張恩傑表示，德微近年將研發費用從整體應收1%上調至2%，就是為了佈局AI產品，除了整流器成本大幅下降3成，新併購的基隆晶圓廠也正在朝向6吋晶圓發展，「還沒有真正發揮效益」，未來目標切入一級供應商（Tier 1）的市場定位，「我們相信AI是玩真的」

張恩傑強調，德微不對未來財務進行預測，「如果2025年能像2021年景氣這麽強，那我賺20塊給你看沒問題，2026年在AI的帶動下，景氣非常有可能恢復2021年的表現」，而旗下亞昕晶圓已連續5年，每年賺8元，也是德微的小金雞。

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