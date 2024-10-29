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服務業缺工會議登場 商總許舒博籲勞動部勿「鐵板一塊」

2024/10/29 18:03

商總理事長許舒博。（記者林菁樺攝）商總理事長許舒博。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕百業缺工，勞團、工商團體都想排隊掛號，由商總率先召開缺工會議， 29日下午邀請勞動部長何佩珊針對「服務業缺工座談會」進行深度探討；商總理事長許舒博表示，希望勞動部年底前能有效解決缺工問題，他說可透過引進移工、彈性工時等作法緩解，但若要走向修法，也呼籲勞動部「不要鐵板一塊」。

許舒博會前受訪指出，各行各業都喊缺工，無法有精準的缺工數字，他提出，可透過引進移工、外籍生， 調整部分工時、變形工時，或是培訓二次就業等三大解方。

許舒博表示，缺工影響百業，甚至有因為人力不足而關門停止營業等，商總希望跟各產業的主管部門來進行溝通，不要各部會、各單位都都沒有解決方，「這是不對的」。他也還原，原本是想召開全國性的缺工會議，但與勞動部溝通後，先聚焦在商業、服務業。

許舒博也強調，服務業開放外籍勞工相對偏少，薪資結構也有不斷調整，但像貨運司機也開出月薪7、8萬元仍招無人，還可能會因此轉嫁消費者的物流費用，一味調高薪資成本，還可能讓業者乾脆關門收店。

至於餐飲業的雇用人數創高、平均薪資也是服務業中較高，仍深受缺工所苦。許舒博分析，AI發展潮流下，很多產業積極發展，餐飲業也走向智慧化利用QR CODE點餐節省人力，但服務業還是強調「溫度」，不能完全由AI來取代所有的服務業。

提到此次會議目標，許舒博表示，若真的需要走到修法，盼勞動部不要鐵板一塊，擔心勞團有意見，資方跟勞方是共存共榮，他也期待年底前勞動部可以提出缺工的解答。

何佩珊致詞也表示，缺工原因來自少子化、新興社群平台工作型態、疫後全球搶工潮等，原因相當複雜。但她再次重申，「缺工不等於低薪」，必須對症下藥，不是只靠開放移工、壓低勞動條件，這是勞動部堅守的原則與方向。

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