土洋大對作！這2檔遭外資砍逾5萬張 投信大買居前2大

土洋大對作！聯電與中信金這2檔遭外資砍逾5萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資週二（29日）大賣台股291.7億元，而聯電則成為刀下冤魂，大砍4.37萬張居賣超第1，不過，投信則出手救援，大買4604張，居買超第2大，土洋今除了大對作聯電外，中信金也是對作熱門標的，投信敲逾6000張，居榜首，但外資則倒貨8697張，居賣超第6大。

聯電與中信金在外資與投信大對作，由於外資砍殺力道比投信大，因此，股價雙雙收黑，其中又以聯電較慘，在外資大砍4.37萬張下，股價開盤直接摜破49元，終場大跌1.73%，收48.4元，成交量8.14萬張，至於中信金，由於外資賣超張數，僅較投信略勝一籌，因此，中信金今股價跌卻不像聯電那麼大，終場小跌0.14%，收35.85元，成交量4.08萬張。

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外資今賣超前10大個股，依序為聯電（2303）4萬3727張、新光金（2888）1萬9300張、凱基金（2883）1萬2785張、玉山金（2884）9233張、華南金（2880）9175張、中信金（2891）8697張、合庫金（5880）8511張、中石化（1314）8256張、國泰金（2882）8217張、台新金（2887）8003張。

至於投信今買超前10大個股，依序為中信金（2891）6127張、聯電（2303）4604張、華南金（2880）3030張、元大金（2885）2869張、永豐金（2890）2590張、兆豐金（2886）2374張、國產（2504）1940張、遠傳（4904）1888張、新唐（4919）1842張、遠東新（1402）1808張。

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