降息循環前鎖利！純網銀1.91％高利定存鎖利至明年底

純網銀LINE Bank加碼推出台幣定存專案，13個月期新台幣專案年息1.91%（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕全球進入降息循環，不少民眾找尋高利存款方案，純網銀LINE Bank今（29）日推出台幣定存專案，加碼13個月期的新台幣專案年息1.91%，百元即可起存，存款額度最高3000萬元，現在申辦，可一路鎖利至明年底。

如果不想資金被定存綁住，將來銀行NEXT BANK也有優惠活儲方案，新舊戶均無需解任務，活存主帳戶5萬元以上可以年利率1.5％計息，且存款金額無上限。

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遠東商銀Bankee社群銀行則針對農曆年前的資金調度，提供4個月期短天期定存專案，單筆最低新臺幣1萬元「新資金」即可起存，定存開單張數無上限，單張定存金額上限新臺幣300萬元，建議10月底將閒置資金投入定存帳戶，2025年2月底正好到期，固定利率年息1.66%，提供存戶年底理財短期方案。

LINE Bank今（29）日宣布推出加碼台幣定存專案，13個月存期的新台幣專案利率1.91%，百元即可起存，每人可開立10筆，單筆上限300萬元，個人存款額度最高3000萬元。以13個月期新台幣專案利率1.91%試算，若存新台幣100萬元，屆時可領息約2萬722元。存戶可至LINE App錢包頁或LINE Bank App「專案定期存款」自行申辦，輕鬆鎖住穩收高利。

LINE Bank提醒，若想兼顧資金運用彈性，可同時申辦高利活存「口袋帳戶」，活存優利1.5%，採每日計息、每月領息，上限可達5萬元，隨時可以把錢撥入或是撥出，如同一筆生活備用金攢高利，有需要時可隨時動用。

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