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青埔新地標！46億「桃園會展中心」開幕 全台規模最大國際會議場地

2024/10/29 17:05

經濟部攜手桃園市政府在青埔特區打造桃園首座國際級會議中心「桃園會展中心」，29日舉辦開幕啟用典禮。（記者李容萍攝）經濟部攜手桃園市政府在青埔特區打造桃園首座國際級會議中心「桃園會展中心」，29日舉辦開幕啟用典禮。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕由經濟部出資逾46億元、桃園市政府提供土地，攜手在青埔特區打造桃園首座國際級會議中心「桃園會展中心」，今（29）日舉辦開幕啟用典禮，經濟部政務次長陳正祺蒞會表示，會展產業可帶動外貿發展，帶來高階的商務客，帶動台灣經濟轉型升級。

「桃園會展中心」29日舉辦開幕啟用典禮。（記者李容萍攝）「桃園會展中心」29日舉辦開幕啟用典禮。（記者李容萍攝）

去年底委由博報堂安益集團負責營運的桃園會展中心，座落中壢青埔機場捷運A19站旁，鄰近機場、高鐵站、捷運站及多處交流道，總面積達8萬平方公尺，為1幢地下1層、地上7層及地上2層的建築物，以先進的科技和智慧永續理念的建築規劃，是全台規模最大的國際會議場地，具備多種場型配置，最多可容納8800人，滿足各類型會議活動規劃需求。擁有座位達3200人的大會堂、超大型宴會廳以及20間多功能會議室，同時提供有600個標準攤位的多功能展覽空間。

開幕典禮由陳正祺、經濟部國際貿易署長江文若、桃園市政府副秘書長賴淑華、安益集團董事長涂建國、日本博報堂國際事業執行董事伊藤俊太郎、日台交流協會副代表服部崇共同敲鑼，桃園會展中心董事長鄭儼驥、建築師潘冀、白鷺鷥文教基金會董事長陳郁秀、2024國際青年商會世界大會籌備委員會主委陳家濬，以及20多國駐台使節與國際知名MICE產業領袖代表等參與。

「桃園會展中心」由日本博報堂國際事業執行董事伊藤俊太郎（左起）、日台交流協會副代表服部崇、安益集團董事長涂建國、經濟部政務次長陳正祺、國際貿易署署長江文若、桃園市政府副秘書長賴淑華共同敲鑼啟用。（記者李容萍攝）「桃園會展中心」由日本博報堂國際事業執行董事伊藤俊太郎（左起）、日台交流協會副代表服部崇、安益集團董事長涂建國、經濟部政務次長陳正祺、國際貿易署署長江文若、桃園市政府副秘書長賴淑華共同敲鑼啟用。（記者李容萍攝）

陳正祺表示，桃園會展中心開幕後，全台有7座大型會展場館已經串聯成會展廊帶，中央提出發展半導體、AI人工智慧、軍工、安控和次世代通訊等產業，台灣的貿易70％以上是中間財，賴清德總統也說，B2B（企業對企業之間的商業行為）的商業模式中，會展中心的地位非常重要，可帶動外貿發展也可帶動台灣經濟轉型升級；近期經濟部也發現，桃園匯集許多人才及產業，桃園會展中心與安益集團開啟新的合作模式，今順利開幕，希望未來會持續發展及成功。

「桃園會展中心」由日本博報堂國際事業執行董事伊藤俊太郎（左）等人共同敲鑼啟用。（記者李容萍攝）「桃園會展中心」由日本博報堂國際事業執行董事伊藤俊太郎（左）等人共同敲鑼啟用。（記者李容萍攝）

賴淑華說，今代表桃園市長張善政前來見證桃園建設重大里程碑，藉由會展中心替桃園帶來更多招商及經濟發展，加上桃園交通便利，又有海空雙港優勢，方便辦理各式大型商務活動，市府也成立投資服務中心，幫助企業設廠投資，形成一個完整產業鏈。

涂建國提到，桃園會展中心開幕後，預計每年吸引超過200萬人次參與各類活動，為桃園青埔及周邊地區創造約6000個直接和間接就業機會。該中心更首創藝術商城，將透過藝術文創融合商貿交流，打造展覽、會議、購物、美食、娛樂體驗等多功能複合型場館。

經濟部攜手桃園市政府在青埔特區打造桃園首座國際級會議中心「桃園會展中心」，29日舉辦開幕啟用典禮。（記者李容萍攝）經濟部攜手桃園市政府在青埔特區打造桃園首座國際級會議中心「桃園會展中心」，29日舉辦開幕啟用典禮。（記者李容萍攝）

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