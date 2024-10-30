日經亞洲引述消息人士報導，台積電已暫停對至少2家晶片開發商出貨，這些公司疑似企圖繞過美國對華為技術公司的出口管制。

（資料照）

1.日經亞洲引述消息人士報導，台積電已暫停對至少2家晶片開發商出貨，這些公司疑似企圖繞過美國對華為技術公司的出口管制。日經亞洲引述消息人士報導，這兩家公司曾經下單生產使用台積電先進7奈米製程的晶片。消息人士還說，由於訂單數量逐漸增加引起了台積電方面的警覺。報導中表示，消息人士之一指出，由於晶片開發商可以利用層層非中國實體來掩飾給晶片代工製造商的訂單，藉以繞過美國出口管制措施，因此可能難以發現。

2.台股週二（29日）在台積電（2330）開盤下跌15元，以1035元開出，指數開盤跌149.62點，以2萬3048.45點開出，在電子股領跌，金融與傳產也走弱下，指數開低走低，在台積電盤中大跌30元，指數越跌越深，盤中一度跌487點，測22711點，所幸在台積電跌勢收斂到10元，終場指數收跌271.48點，收2萬2926.59點。

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3.全球矽智財龍頭Arm（安謀）週二召開2024 Arm科技論壇（Arm Tech Symposia 2024），Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey表示，台灣是AI產業的中心，全球90%晶片來自台灣，世界仰賴台灣，整個AI產業生態系與供應鏈皆與台灣相連，預估到了2025年，全球將有1100億個Arm平台AI裝置。

4.美國科技業巨擘蘋果（Apple）31日將公布上季財報，外界預測將出現2年來最大營收增幅，歸功於這回iPhone在接近年度推出新品前的週期尾聲需求優於近幾年情況，特別是在中國。

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