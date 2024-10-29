致伸全年獲利上看歷史次高 明年營收趨近雙位數成長

致伸財務長蕭英怡看好今年獲利可望達到歷史次高，明年營收將進一步趨近雙位數成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕致伸（4915）財務長蕭英怡今天在法說會表示，儘管今年AI PC因客戶態度保守，第4季出貨約略持平，但在智慧物聯網（AIoT）需求提升，帶動車隊管理、公共專案貢獻之下，以及多感合一利基型產品綜效浮現，今年獲利可望達到歷史次高，明年營收將進一步趨近雙位數成長。

致伸第3季營收160.1億元，季增4.2%、年增1.8%；毛利率17.1%，季減0.2個百分點、年增0.8個百分點；營益率為5.2%，季增0.04個百分點、年減0.11個百分點；歸屬於母公司業主淨利為7.73億元，季增6.3%、年增4.3%，每股盈餘（EPS）為新台幣1.70元，季增6.25%、年增4.29%。

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致伸今年前3季營收為450.3億元、年減3.1%；毛利率16.8%、年增1個百分點；營益率達4.9%、年增0.1個百分點；歸屬母公司業主淨利為20.8億元、年減10.84%、每股盈餘（EPS）4.58元、年增3.85%。

從致伸3大產品營收比重來看，第3季資訊產品營收比重為50%，車用與智慧物聯網（AIoT）為26%，智慧生活產品24%。觀察車用與智慧物聯網前3季營收比重已達28%，成為公司長期發展的重要引擎。

蕭英怡表示，公司第3季整體營運表現穩健，主要是受惠於資訊產品（PC、NB、 Gaming）急單與消費性揚聲器、頭罩式耳機需求回溫；而車用與智慧物聯網產品則是受到部分客人庫存調整影響，未來將繼續優化產品組合。

蕭英怡提到，由於致伸佈局新事業領域的成果已逐步顯現，部分利基型訂單能見度已可看到明年，雖然第4季仍須面臨全球經濟的不確定性因素，為確保營運韌性，公司將加強風險管理以求逆境中提升營運效能。

此外，蕭怡英也強調，致伸現在以多感合一感測融合（X-in-one Sensory Fusion）為核心積極拓展市場，包括AI視訊會議設備與車載產品，並深耕公共安全（Public Safety）相關設備，以及鎖定企業級智慧視覺解決方案、高階聲學等領域，整合資源以強化競爭優勢，目標明年營收趨近年增雙位數百分比。

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