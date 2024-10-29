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災保法放寬各類年金併領 新法實施以來近700勞工家屬受益

2024/10/29 15:30

災保法放寬各類年金併領規定，新法實施以來近700勞工家屬受益。（記者李靚慧攝）災保法放寬各類年金併領規定，新法實施以來近700勞工家屬受益。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞工職業災害保險及保護法（災保法）2021年上路以來，放寬被保險人或受益人領取災保年金期間，可同時併領其他年金給付的規定，勞工若不幸發生職災身故，家人可獲得更多保障，經勞動部勞工保險局統計，新法實施3年多以來，已有666名職災勞工家屬請領遺屬年金，獲得更多的保障。

為提升年輕勞工的職災給付保障，災保法規定職災年金金額以投保薪資的比例計算，保險年資長短並不影響職災給付金額。以遺屬年金為例，例如勞工工作年資5年、投保薪資3萬300元，發生職災事故死亡，遺屬僅有母親1人，母親可依據平均月投保薪資x50%，按月領取遺屬年金1萬5150元，較災保法施行前只能領取3000元大幅提升。

特別是災保法同時放寬不同年金給付「併領」的規定。勞保局指出，原本勞保與職災老年、失能、遺屬年金只能擇一請領，災保法實施後，被保險人或受益人領取災保年金期間，如果也符合其他年金給付，可同時請領，但年金合計金額如果超過災保平均月投保薪資，災保年金金額會作部分減額調整。

以上述勞工為例，職災勞工母親原本每個月已領取勞保老年年金1萬6000元，可同時請領災保遺屬年金，但年金合計金額為3萬1150元，超過850元的部分，需由遺屬年金調整，僅發給1萬4300元，讓職災勞工母親，每月年金合計可領3萬300元。

根據勞保局統計，災保法實施以來，已有666名勞工家屬請領遺屬年金，以2023年為例，當年遺屬年金發出3億2500餘萬元。

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