因應2050淨零排放 中科推動循環經濟與節能永續

中科管理局為達成「2050淨零排放目標」，推動循環經濟與節能永續，全力打造低碳永續園區。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕因應行政院「台灣2050淨零排放路徑及策略」，中科管理局近年積極推動綠色科技新創產業、促進廠商智能升級、加速佈建區內綠色能源、協助廠商能源轉型等多元淨零排放策略，並採行多項環境保護創新作為，協助廠商面對氣候變遷衝擊，打造低碳永續園區，期許成為台灣科學園區的綠色先鋒。

中科管理局表示，在招商引資部分，已引進具備循環經濟或優良處理技術廠商，如鋒霈環境科技公司以專業水務系統、廢化學品資源化設備及循環經濟化學品為主，首創將氟元素回收再利用技術應用在客戶生產工廠，讓客戶從生產製造端起手做淨零碳排。

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同時，持續扶植具綠色科技創新技術的新創公司，如台灣鈣鈦礦公司研發出高效率及輕薄可彎折的鈣鈦礦太陽能板，具透光、發電等多功能，為革命性的綠色建材。臥龍智慧環境公司則透過AI 精準加藥、精準感測防禦等專利水處理技術，提升水處理效率、減少環境影響並提升整體產值。

在智能升級部分，鑑於製造業為目前台灣碳排放主要來源之一，中科管理局協助園區廠商綠色數位轉型，推動產業朝軟硬體智慧化發展。2024年度推動「加速產業智能升級及數位優化計畫」促成3家園區廠商與學研機構共同投入智能化技術開發，聚焦領域包括：智能設計優化與雲端數位檢驗平台，進行綠色低碳結構開發；生產與售服技能提升的AI輔助技術，提高產線良率與降低售後服務成本；工具機導入AI視覺技術，節省加工能耗；有助於減少生產的環境衝擊，讓資源在園區內更高效地循環使用。

為積極提升園區內設施的能源效率、增加再生能源使用比例、推動廠商進行碳盤查與減碳行動。園區內已有多家廠商展開碳足跡計算，並根據其運作模式制定出減碳計畫，目標在未來數年內逐步降低碳排放量，最終達成淨零排放。在加速綠色能源佈建方面，園區內新建及現有廠房已逐步設置太陽能光電系統再生能源設施，全園區累計設置量為70.875MW。

中科管理局表示，園區定期召開溫室氣體減量工作討論會，每年輔導5家廠商進行產業節能技術輔導，平均節電潛力達430萬度電為增加園區內廠商的淨零碳排意識，開設淨零碳排研習課程，由中高階主管帶頭推動將所學之淨零技術應用推廣至企業本身。

中科管理局強調，為達到2050淨零排放目標，將持續引進並扶植具有基礎或潛力的新興科技，引導產業綠色轉型，透過多面向輔導與策略，適時提供廠商淨零轉型過程需求所需協助，成為廠商最堅實的後盾。

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