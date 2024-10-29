收購英特爾傳聞滿天飛 英媒指忽略「這點」就是不懂狀況

英特爾仍然是一家在美國生產晶片的獨立公司，英特爾的獨立性對國家安全至關重要。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期國際財經與科技媒體猜測英特爾可能成為蘋果、高通或三星等競爭對手的收購目標，對此，英國科技網站techradar報導指出，英特爾作為一家美國生產晶片的公司，雖然目前處於困境，但基於地緣政治因素的重要性，以及其他美國巨型企業因監管和與台灣、中國的供應鏈連結問題，不可能將這家美國典型企業拱手讓給外國企業或美國大公司。

約翰·洛夫勒（John Loeffler ）撰文指出，對這些傳聞報導當真的人，其實並不了解半導體產業的地緣政治狀況，所有這些都表明英特爾仍然是一家在美國生產晶片的獨立公司。他認為，英特爾永遠不會被外國公司收購。這是一個根本性的國家安全問題，任何美國總統或國會都不會接受。

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英特爾目前在市場上的地位並不好，但也不是災難性的，它仍然是一家非常成功的公司，生產出色的產品。即使是最新的英特爾酷睿Ultra處理器令人失望，因為它們並不比以前的英特爾產品更好，但它們在性能方面比主要競爭對手超微的Ryzen 9000系列晶片更好。

更重要的是，英特爾對美國經濟和軍事意義重大。

雖然台積電位於亞利桑那州半導體廠要到明年才會開始生產晶片，即便如此，這也只是該公司總產量的一小部分，台積電總產量都是在台灣生產。

在中國對台灣的威脅下，台灣生產全球絕大多數半導體，美國不斷禁止美國公司向中國出口晶片。如果台灣在短期內遭中國侵入，未來無論發生什麼情況，這對美國來說是個大問題。

同時，三星是唯一一家擁有真正可以與英特爾競爭的半導體代工廠公司，三星總部位於韓國，而韓國仍與北韓處於交戰狀態，北韓是一個擁有核武且領導結構非常不穩定的好戰國家。不用說，在日益動盪的世界中，這也不是整個美國經濟的可靠地區。

這些地緣政治現象，使得位於美國本土的英特爾成為唯一有保證的可靠晶片與處理器來源，在與中國發生熱衝突、甚至冷衝突的情況下，保有晶片製造能力可以維繫整個美國經濟以及軍隊運行。

也有一種聲音指出，英特爾將被完全國有化。雖然從國家安全角度來看這在理論上是可能，但蘋果、超微、輝達和高通在製造方面，都與台灣和中國有著廣泛的聯繫，美國政府也擔心受到產業供應鏈受到牽制。

對於美國政府來說，將這些代工廠掌握在任何可能在中美之間存在利益衝突的公司手中，這是絕對是不可能的，而且這些公司都不會願意做出必要的讓步。此外，這種產業整合會讓監管機構惱火，即使是在美國，甚至在一個可能對商業極為友善的政府領導下更是如此。

英特爾的獨立性對國家安全至關重要，美國政府不能冒險改變現狀。讓英特爾保持活力、獨立並留在美國土地上，非常符合美國的國家利益。

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