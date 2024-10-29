順藥今開放申購 中籤1張賺16.2萬

順藥辦理現金增資，將在10月29日起至10月31日辦理公開申購。（圖擷取自順藥官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕星宇航空（2646）日前掀起一波股票抽籤熱潮，沒抽到星宇的股民也不用氣餒，可以把目標轉向今（29日）剛開放申購的上櫃生技股順藥（6535），若幸運中籤可以現賺16.2萬元。

綜合媒體報導，順藥辦理現金增資，將在10月29日起至10月31日辦理公開申購，承銷張數340張，申購每股價格為225元，每人1次申購1張。若以29日收盤價387元計算，若是抽中可望獲利16.2萬元，報酬率高達72%。

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順藥將在11月4日辦理抽籤，11月5日退款給沒抽中的投資人，有抽中的投資人將於11月12日收到股票。

順藥是晟德（4123）集團旗下專注新藥研發的核心事業。順藥開發治療急性缺血性腦中風新藥LT-3001，臨床2期試驗結果最快將於今年11月解盲，且有望於2025年完成授權，上述利多消息激勵順藥近價股價大漲，並在本月28日創下400元的新天價。

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